Şabaniye filminin Nazlı'sı Çiğdem Tunç, değişimiyle şaşkına çevirdi!

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Şabaniye filminde Nazlı karakterini canlandıran usta oyuncu Çiğdem Tunç, son haliyle şaşkına çevirdi.

1963 yılında İstanbul'da doğan Çiğdem Tunç, 1980 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdırdı.

Bu projeler arasında en bilineni ise Şabaniye filmiydi. Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

Mehmet Ali Erbil ile çeşitli programlarda sunuculuk yapan Tunç; Çılgın Bediş, Neredesin Firuze ve Tatlı Hayat gibi birçok büyük projede kamera karşısına geçti. İşte Yeşilçam yıldızının son hali:



