Sacha Baron Cohen, Mark Zuckerberg’i hedef aldı: Toy çocuk

İlk eleştirisi değil

Sacha Baron Cohen daha önce de Zuckerberg’e sert eleştiriler yöneltmişti.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Anti-Defamation League (İftira ve İnkârla Mücadele Birliği) tarafından düzenlenen 'Never Is Now' etkinliğinde ırkçılık üzerine bir konuşma yapan Cohen, Facebook, Twitter, YouTube ve Google'ı tarihteki en iyi propaganda araçları olarak nitelendirmişti.

Cohen, “Eğer 1930’lu yıllarda Facebook olsaydı, ‘Yahudi sorununu’ nasıl ‘çözeceğini’ anlattığı 30 dakikalık bir reklam yayımlaması için Hitler’e izin verirdi” demişti. (Sputnik)