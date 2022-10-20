MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Saçlarını üçe vurdurmuştu! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem Fransa'ya gitti

Saçlarını üçe vurdurmuştu! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem Fransa'ya gitti

20.10.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan, bir süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem saçlarını üçe vurdurmasıyla ve tarzıyla gündeme gelmişti. Gözlerden uzak olan Erdem, oyunculuk çalışmaları için Fransa’ya gitti.

Saçlarını üçe vurdurmuştu! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem Fransa'ya gitti

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem uzun süredir gözlerden uzak yaşıyor.

Hayat Bilgisi'nde Barbi Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem son olarak saçlarını üçe vurdurup değişimiyle dikkat çekmişti.

vnbmö

"DÜNYAYA AÇILMAK ÇOK KEYİFLİYDİ"

Bir süredir ekranlardan ve gözlerden uzak olan Barbi Gamze İpek Erdem flaş bir karar aldı. Oyunculuk çalışmaları için Fransa’ya giden ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Fransız aktör Jamel Debbouze’nin 'Le Jouet' filminin Paris’te gerçekleşen galasına katıldı.

Ekran Alıntısı

Gelen teklifleri değerlendiren Erdem çıkan haberleri de sosyal medyadan paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına ise "Kısa sürede süper işler çıkardık! Harikaydı! Her zamanki gibi dünyaya açılmak çok keyifli!" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun süredir paylaşım yapmıyordu! Son halini görenler "Bu kim?" dediUzun süredir paylaşım yapmıyordu! Son halini görenler "Bu kim?" dedi
Acun Ilıcalı'ya küfretmişti! Son hali görenleri şoke ettiAcun Ilıcalı'ya küfretmişti! Son hali görenleri şoke etti
Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."
Anahtar Kelimeler:
gamze ipek erdem Oyuncu ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Türkiye'yi ağlatan maden faciasında yeni gelişme! "İhmal var, hesap verecekler"

Türkiye'yi ağlatan maden faciasında yeni gelişme! "İhmal var, hesap verecekler"

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Aslan sürprize izin vermedi! 7 gollü galibiyet

Aslan sürprize izin vermedi! 7 gollü galibiyet

Hamas heyeti 10 yıl sonra Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü! 'Türkiye' detayı dikkatlerden kaçmadı

Hamas heyeti 10 yıl sonra Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü! 'Türkiye' detayı dikkatlerden kaçmadı

İlginizi Çekebilir

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.