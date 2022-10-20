Saçlarını üçe vurdurmuştu! Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem Fransa'ya gitti

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem uzun süredir gözlerden uzak yaşıyor.

Hayat Bilgisi'nde Barbi Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem son olarak saçlarını üçe vurdurup değişimiyle dikkat çekmişti.

"DÜNYAYA AÇILMAK ÇOK KEYİFLİYDİ"

Bir süredir ekranlardan ve gözlerden uzak olan Barbi Gamze İpek Erdem flaş bir karar aldı. Oyunculuk çalışmaları için Fransa’ya giden ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Fransız aktör Jamel Debbouze’nin 'Le Jouet' filminin Paris’te gerçekleşen galasına katıldı.

Gelen teklifleri değerlendiren Erdem çıkan haberleri de sosyal medyadan paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına ise "Kısa sürede süper işler çıkardık! Harikaydı! Her zamanki gibi dünyaya açılmak çok keyifli!" dedi.



