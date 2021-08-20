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Saçlarının önü beyazladığı için ‘büyükanne’ diyerek eleştirilen Nadie Breaty, sert cevap verdi

20.08.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta yaklaşık 5.5 milyon takipçisi bulunan Nadine Breaty, güzellik kalıplarını yıkan görüntüsüyle farklılık yaratıyor. Henüz 22 yaşında olan fenomen isim, saçlarının önündeki beyazlarıyla büyükanneye benzetildi. Kendiliğinden beyazlayan saçlarını eleştirenlere ise TikTok hesabından yayınladığı bir videoyla cevap verdi.

Saçlarının önü beyazladığı için ‘büyükanne’ diyerek eleştirilen Nadie Breaty, sert cevap verdi

Braety, saç, göz ve ten rengini belirleyen melanin hücrelerinin eksikliğinden kaynaklanan piebaldizm adlı bir hastalığa sahip. Bu nedenle saçlarının büyük bir bölümü kahverengi olsa da ön kısımları tamamen beyaza dönüşmüş durumda.

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Özellikle okulda yaşıtlarının kendisiyle bu konuda dalga geçtiğini ifade eden fenomen, sosyal medyada paylaştığı videosunda, “2021 yılında bu model trend olduğunda” notunu ekledi.

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Braety’e destek olan takipçileri ise, “Bu kadar havalı biriyle nasıl dalga geçebildiler?” diye sordu. Videonun altına gelen binlerce yorumda ise Nadine Breaty adeta iltifatlara boğuldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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