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Saçma sapan nasıl yazılır, saçma sapan yazımı nasıl olmalıdır? Saçma sapan ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.03.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılı anlatımda kullanılan kelimelerin yazım kurallarına uyması gerekir. Yazım yanlışı yaparak kullanılan kelimeler ifadede sıkıntıya yol açar. Yanlış anlamlara sebep vermemek ve yazım yanlışı yapmamak için kelimelerin yazımlarında hata yapmamak gerekir. Özellikle birleşik kelimeler ve ikileme tarzı kelimelerin yazımlarında karışıklık daha çok olmaktadır.

Saçma sapan nasıl yazılır, saçma sapan yazımı nasıl olmalıdır? Saçma sapan ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Tarihte toplumlar birbirlerini çeşitli anlamlarda etkilemiştir. Toplumların dil, din ve kültürel yönden çevre toplumları etkilemesi olasıdır. Bu açıdan bakıldığında iki farklı toplumun kültürünün benzerlik göstermesi ya da dillerinin birbirine yakın olması mümkündür. Türkçe de dil olarak farklı dillerden etkilenmiş ve farklı kökenli kelimelerin yoğun olarak yer aldığı bir dil olmuştur. Genel olarak ikileme şeklindeki kelimelerin bitişik mi ayrı mı yazıldığı karıştırılan bir durumdur. Kelimelerin doğru yazımlarına TDK vasıtasıyla ulaşılabilir. Saçma sapan ikilemesi de yazımı karıştırılabilen bir kelime grubudur.

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Saçma sapan nasıl yazılır?

Türkçede ikilemelere çok fazla yer verilir. Anlamlı ya da anlamsız iki kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan ikilemelere günlük konuşma dilinde oldukça fazla yer veririz. Saçma sapan kelime grubu da günlük konuşma dilinde fazlaca kullandığımız bir kelime grubudur. Yazılı anlatımda saçma sapan ikilemesini kullandığımızda bitişik mi ayrı mı yazıldığı yazım yanlışı yapmamak için önemlidir. Saçma sapan TDK’ye göre “saçma sapan” şeklinde ve ayrı yazılmalıdır. Saçma sapan kelime grubunu doğru şekliyle yazarak yazım yanlışlarının önüne geçmiş oluruz.

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Saçma sapan ayrı mı yazılır?

Gün içerisinde çok fazla kelime kullanır, yazılı anlatımda da birçok kelimeye yer veririz. İkilemeler de günlük konuşma dilinde sıklıkla yer verilen kelime gruplarıdır. Bu kelime gruplarının bitişik veya ayrı yazılması en çok karıştırılan yazım yanlışlarıdır. Saçma sapan bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusu da karıştırılır. Saçma sapan yazımı çokça hata yapılan kelime gruplarındandır. Bu sebeple en sağlıklısı TDK üzerinden kelimenin doğru yazılışına ulaşmaktır. Saçma sapan doğru yazılışı “saçma sapan” olarak ayrı şekilde yazılır.

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