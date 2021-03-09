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Sadakatsiz 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Asya, Derin'i Volkan'ın videosuyla mı yıkacak?

09.03.2021 00:22 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 21. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya'nın Sinan ile ilişki yaşadı haberlerini gören Derin büyük bir mutluluk yaşıyor. Derin'in imalı sözleriyse Asya'yı kızdırıyor. Asya'dan aldığın yanıtla Derin'in yüzü düşüyor. Asya'nın ise kendi kendine "Şeytan diyor gönder buna videoyu" sözleri dikkat çekiyor. Peki Asya elindeki Volkan videosunu Derin'e gönderecek mi?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Cemal Hünal, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 10 Mart Çarşamba akşamı 21. yeni bölümüyle ekranda olacak. Sadakatsiz yeni bölümde Sinan ile beraber açılışa katılan Asya'nın yeni ilişki haberi gazetelere yansıyarak tüm şehre yayılır. Bunu gören Derin ise oldukça sevinmiştir.

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Asya'ya imalı konuşmalarda bulunur. Ancak Asya'nın Derin'in konuşmalarına tahammülü kalmamıştır. Asya elindeki videoyu yayınlayacak mı?

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya’yı Selçuk’la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırır.

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Selçuk’un Haluk’un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü’nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer.

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Kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya’yı Selçuk’la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırır.

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Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen Volkan’ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek nedir?

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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