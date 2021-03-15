Sadakatsiz 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Volkan'ı umutlandıran buluşma!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Cemal Hünal, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 17 Mart Çarşamba akşamı 22. yeni bölümüyle ekranda olacak. Keyifli gece sonunda Asya'ya yeniden aile olabileceklerini hissettiren cümleler kurar. Asya ise Volkan'ı, soğuk bir surat ile dinlemektedir.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz'in 10 Mart Salı yayınlanan 21. bölümünde Asya, hakkında çıkan haberlerden sonra elindeki en güçlü kozu kullanarak Gönül'e dersini verdi.

Öte yandan Selçuk’un Haluk’un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü’nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer.

Kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya’yı Selçuk’la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırır.

Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen Volkan’ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek nedir?



