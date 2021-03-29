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Sadakatsiz 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Volkan ve Asya'ya Derin şoku!

29.03.2021 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 24. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutuyor. Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlıyor. İlk şüpheli olarak Volkan sorgulanıyor. Gönül ise polise Asya'dan da şüphelendiğini söylüyor. Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün gözlerin Volkan'a çevrilmesine sebep olur. Peki Derin nerede? Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Cemal Hünal, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 31 Mart Çarşamba akşamı 24. yeni bölümüyle ekranda olacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz son bölümde Asya'ya itiraflarda bulunan Volkan'ın "Derin'e boşanmak istediğimi söyleyeceğim" sözlerini duyan Derin, yaşadığı büyük şokun ardından intikam planını devreye soktu. Derin, Asya'nın gizli çektiği ve Volkan'ın kendisine yalvardığı video montajlanarak servis etti. Asya ise bu sahte videonun yayılmasıyla hastanedeki görevinden alındı.

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Volkan iyice çileden çıktı. Derin, onu kışkırtmak ve ondan intikam almak için elinden geleni yaptı. Asya'nın ona yaşattıklarının bin beterini yaşatacağını söyleyen Derin onu Zeynep'le tehdit etti. Bir kere daha çocuğuyla sınanmayacağını dile getiren Volkan, sinirden Derin'in boğazına yapıştı.

DERİN ORTADAN KAYBOLDU!

Final sahnesinde ise Asya'nın evine gelen Volkan "Seni seviyorum" diyerek itirafta bulundu. Ancak Derin o sırada Volkan'ı arayarak hemen gelmesini söyledi ve yardım istedi. Derin'in telefondaki çığlıklarını duyan Volkan ise Asya'yla birlikte eve gitti. Ancak Asya ve Volkan eve geldiklerinde Derin ortadan kaybolmuştu. Evin dağıtıldığını ve kızıyla Derin'in ortadan kaybolduğunu gören Volkan şoke oldu.

Sadakatsiz dizisinde haftalar önce Derin'in cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair görüntüler verilmişti.
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Polislerin evde inceleme yapmasının ardından Derin'in günlüğü ortaya çıkmış, yazdıkları sonrası gözler Volkan'a çevrilmişti. Son bölümünde Derin'in akıbeti bir kez daha gündeme geldi.
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Kanal D Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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