Sadakatsiz 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Faruk, Derin'i öldürecek mi? Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrılıyor mu?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 28 Nisan Çarşamba akşamı 27. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Derin'in kaçırılması yavaş yavaş aydınlanmaya başlarken sular durulmuyor.
Sadakatsiz son bölümde Asya'nın eski hastası olan ve ona 'Ben senin koruma meleğinim' diyen Faruk'un Derin'i kaçırdığı ve bir köy evinde sakladığı ortaya çıktı. Derin'e gazetede çıkan haberi gösteren Nazan, onun damarına bastı. Gazetede kızı Zeynep'i Asya'nın kucağında gören Derin, çılgına döndü. Nazan, Asya'nın intikamını alabilmek için Derin'in canını bu şekilde yakmaya çalıştı.
Sadakatsiz'in son bölüm finalinde ise Faruk, sonunda Asya'yı da kaçırıdı. Asya'ya takıntılı olan Faruk, önce onu takip etti. Ardından ise bayıltıp, Derin'le aynı yere götürdü.
Kendine geldiğinde şoka giren Asya, Derin'i de yanında görünce büyük bir korkuya kapıldı.
Peki her ikisini de kaçıran Faruk'un amacı ne? Öte yandan Faruk'un robot resmi ise Melih'in eline geçti. Melih ve polis ekipleri Faruk'u yakalamak için çalışma başlattı.
Sadakatsiz'in 14 Nisan Çarşamba yayınlanan son bölümünde Selçuk'un annesi Hicran vefat etti. Hicran'ın ölüm haberi herkesi derinden etkilerken en çok Selçuk üzüldü. Henüz annesinin varlığına bile alışamamışken onu kaybeden Selçuk, teselliyi Nil ve Asya'da bulmaya çalıştı.
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