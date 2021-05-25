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Sadakatsiz 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz sezon finalinde neler olacak?

25.05.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin 31. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Ekrana bir hafta ara verecek olan Sadakatsiz 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Sadakatsiz'in sezon finaline ise Asya, Derin ve Volkan üçgeninde yaşananlar damga vuracak. Asya ve Derin'in hesaplaşmasında kazanan kim olacak?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz sezonu finali yapacak. Sadakatsiz'in sezon finalinin 26 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin sezon final tarihi bir hafta ertelendi. Sadakatsiz'in sezon finali bölümü ise 2 Haziran Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.

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Dizinin yapım şirketi Medyapım ise ekrana verdikleri arayla ilgili "Size daha iyi bir sezon finali sunmak için 1 hafta daha izin istiyoruz. Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba akşamı bomba gibi bir sezon finali ile Kanal D'de" açıklamasını yaptı.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 30. son bölüme damga vuran final sahnesi! Asya, Derin'in hamilelik yalanını açıkladı!Sadakatsiz 30. son bölüme damga vuran final sahnesi! Asya, Derin'in hamilelik yalanını açıkladı!

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Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir.

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Ali’nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?


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Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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