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Sadakatsiz 33. son bölüme damga vuran final sahnesi! Aras ve Asya aşkı başlıyor mu?

07.10.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 6 Ekim Çarşamba akşamı 33. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'e yeni katılan Berkay Ateş'in canlandırdığı Aras'ın gizemli kişiler düştü. Aras'ın sırrını öğrenmeye çalışan Asya ise onunla yakından ilgilendi. Aras ise ilk defa bir şeyler hatırlamaya başladı. Aras ve Asya'nın sarıldığı anlarda ise onları gözetleyen bir kişi ortaya çıktı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Aras'ı hastanede ziyarete gelen kişi merak konusu oldu. Aras'ın peşindeki adamların kim olduğu ise seyirciyi meraklandırdı.

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Asya, ise Aras'ın izlerini takip ederek onun kim olduğunu ve geçmişini öğrenmeye çalıştı. Aras'la yakından ilgilenen Asya, bu yolda önemli bir gelişmeye şahit oldu. Aras, Asya sayesinde ilk kez bir şeyi hatırladı ve düğüm yavaş yavaş çözülmeye başladı.

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Onun hafızasını kaybettiğini anlayan kişi ise telefonda başka birisine haber verdi ve Asya'nın Aras'la yakından ilgilendiğini söyledi.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer.

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Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder.
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Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Cansu Dere Melis Sezen
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