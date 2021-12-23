Sadakatsiz 44. son bölüm final sahnesi! Asya ve Aras'ın evlilik kararı! Volkan'ın gizli kamerayla her şeyi izledi!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 44. bölümüyle 22 Aralık Çarşamba akşamı ekrana geldi. Sadakatsiz son bölümde, Asya'ya saldıran Leyla'yı yaralayan kişinin Nil olduğu ortaya çıktı.

LEYLA'YA SALDIRAN NİL SERBEST KALDI

Derin, sorgulanırken onun hapse gireceğini duyan Nil, soluğu Selçuk'un yanında aldı. Selçuk'a olay anını anlatan Nil büyük korku yaşadı. Leyla, Aras ve Asya'nın onunla konuşmasından sonra kararını verdi.



Asya, Nil'den şikayetçi olmaması karşılığında kendisinin de ondan şikayetçi olmayacağını söyledi. Leyla'nın şikayetini geri çekmesi üzerine Nil, serbest kaldı.

ARAS VE ASYA'DAN EVLİLİK KARARI!

Sadakatsiz dizisinde Asya, Aras'ın evlilik teklifine cevap vermeyerek bu durumu biraz ertelemişti. Ancak yaşanan can sıkıcı durumların üst üste gelmesi Aras'ı tamamen Asya'dan uzaklaştırmaya yönelikti. Aras, ona cevap vermese de en azından parmağında onun yüzüğünü taşımasını istedi. Asya, Aras'ın yüzüğünü takarak onun aşkına karşılık verdiğini de ilan etti.

VOLKAN'IN GİZLİ KAMERA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sadakatsiz'in final sahnesinde ise annesinin evleneceğini öğrenen Ali evi terk etti. Ali'nin yazdığı notu okuyan Asya büyük bir yıkım yaşadı. Volkan'ın ise Asya'nın evine yerleştirdiği gizli kamerayla tüm yaşananları izlediği ortaya çıktı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Leyla ve Asya’nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin’i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır.

Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan’ın Aras’a tepkisi oldukça sert olacaktır.

Leyla’yı yaralayan kişinin ortaya çıkışı dengelerin bir kez daha sarsılacağının ve yeni iş birliklerinin habercisidir.



Asya’nın Volkan ve Ali cephesinde artan gerilime vereceği tepki kadar, Aras’a vereceği cevap da merak konusudur.



