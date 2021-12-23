MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz 44. son bölüm final sahnesi! Asya ve Aras'ın evlilik kararı! Volkan'ın gizli kamerayla her şeyi izledi!

Sadakatsiz 44. son bölüm final sahnesi! Asya ve Aras'ın evlilik kararı! Volkan'ın gizli kamerayla her şeyi izledi!

23.12.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 44. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Sadakatsiz son bölümde Asya, Aras'ın evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi. Asya ve Aras romantik bir gecede evlilik yüzüklerini taktı. Ancak annesinin evleneceğini öğrenen Ali ise bıraktığı bir notla evi terk etti. Final sahnesinde Volkan, Asya'nın evine gizli kamera koyduğu ortaya çıktı. Volkan'ın 24 saat eski eşi Asya'yı gizlice izlediği gerçeği izleyenleri şaşırttı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 44. bölümüyle 22 Aralık Çarşamba akşamı ekrana geldi. Sadakatsiz son bölümde, Asya'ya saldıran Leyla'yı yaralayan kişinin Nil olduğu ortaya çıktı.

LEYLA'YA SALDIRAN NİL SERBEST KALDI

Derin, sorgulanırken onun hapse gireceğini duyan Nil, soluğu Selçuk'un yanında aldı. Selçuk'a olay anını anlatan Nil büyük korku yaşadı. Leyla, Aras ve Asya'nın onunla konuşmasından sonra kararını verdi.
FHPDPUlXMAYMr9f

Asya, Nil'den şikayetçi olmaması karşılığında kendisinin de ondan şikayetçi olmayacağını söyledi. Leyla'nın şikayetini geri çekmesi üzerine Nil, serbest kaldı.

FHO2sZMXwAcxKKA

ARAS VE ASYA'DAN EVLİLİK KARARI!

Sadakatsiz dizisinde Asya, Aras'ın evlilik teklifine cevap vermeyerek bu durumu biraz ertelemişti. Ancak yaşanan can sıkıcı durumların üst üste gelmesi Aras'ı tamamen Asya'dan uzaklaştırmaya yönelikti. Aras, ona cevap vermese de en azından parmağında onun yüzüğünü taşımasını istedi. Asya, Aras'ın yüzüğünü takarak onun aşkına karşılık verdiğini de ilan etti.

sdk1

VOLKAN'IN GİZLİ KAMERA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sadakatsiz'in final sahnesinde ise annesinin evleneceğini öğrenen Ali evi terk etti. Ali'nin yazdığı notu okuyan Asya büyük bir yıkım yaşadı. Volkan'ın ise Asya'nın evine yerleştirdiği gizli kamerayla tüm yaşananları izlediği ortaya çıktı.

61c17f21933ccb1e94a6686c

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Leyla ve Asya’nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin’i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır.

61c17f8e933ccb1e94a6687c

Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan’ın Aras’a tepkisi oldukça sert olacaktır.

61c17f20933ccb1e94a66863

Leyla’yı yaralayan kişinin ortaya çıkışı dengelerin bir kez daha sarsılacağının ve yeni iş birliklerinin habercisidir.

61c17f39933ccb1e94a66873
Asya’nın Volkan ve Ali cephesinde artan gerilime vereceği tepki kadar, Aras’a vereceği cevap da merak konusudur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Helva çatallayarak dizi yazıyorumHelva çatallayarak dizi yazıyorum
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Duayen yatırımcı Mobius'ten TL yorumu

Duayen yatırımcı Mobius'ten TL yorumu

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

Öğrencisini sınıftan çıkarıp boğazını sıktı, yumruk attı

Öğrencisini sınıftan çıkarıp boğazını sıktı, yumruk attı

İnternetten içki sipariş etti! Canından oldu

İnternetten içki sipariş etti! Canından oldu

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.