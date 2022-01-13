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Sadakatsiz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan ve Aras'ı gören Asya şoke oluyor!

13.01.2022 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'in 46. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Ekranlara iki hafta ara veren dizinin yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde, Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtiyor. Volkan ve Derin'in evini basan Aras adeta öfkeden çıldırıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 46. bölümüyle 19 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Aras'ın öfkesi herkesi şaşırtıyor.

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ASYA GÖRDÜKLERİNİ İNANAMIYOR

Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtir. Bunu Volkan'ın yaptığına emin olan Aras Asya'nın tüm uyarılarına rağmen onu dinlemez. Volkan ve Derin'in evini basan Aras adeta öfkeden çıldırır. Derin ve Volkan da oldukça şaşkındır. Asya ise gördüklerine inanamaz.

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Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır.

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Volkan ile Derin’in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir.

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Aras’ın Ali’yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya’nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

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