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Sadakatsiz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Mert ve Asya arasında neler olacak?

03.11.2020 23:36 | Son Güncelleme:
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Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'in 5. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde Mert ve Asya herkesten habersiz buluşuyor. Asya'yla baş başa yemeğe çıkan Mert, ona yardım edeceğini söylüyor ancak bir şartla. Peki Mert'in şartı ne olacak? Asya onunla iş birliği yapıp, Volkan'dan intikam alacak mı? İşte Sadakatsiz 5. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisinin 28 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 4. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümüne Asya ve Mert'in Volkan'dan intikam planı damga vuracak.

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SADAKATSİZ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri gerecektir.

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Öte yandan Volkan’ın mali durumuyla alakalı ulaştığı sonuç, Asya’nın intikam planını yavaş yavaş sona doğru yaklaştıracaktır.

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Her şeyin çözüme ulaşmaya başlaması, Volkan ve Derin için zor günlerin habercisidir.

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