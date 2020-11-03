Sadakatsiz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Mert ve Asya arasında neler olacak?

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisinin 28 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 4. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümüne Asya ve Mert'in Volkan'dan intikam planı damga vuracak.

SADAKATSİZ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri gerecektir.

Öte yandan Volkan’ın mali durumuyla alakalı ulaştığı sonuç, Asya’nın intikam planını yavaş yavaş sona doğru yaklaştıracaktır.

Her şeyin çözüme ulaşmaya başlaması, Volkan ve Derin için zor günlerin habercisidir.



