Sadakatsiz'de radikal karar: Sezon finali tarihi değişti

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisinde sezon finaline yaklaşılırken, verilen tarihte değişikliğe gidildi.

SEZON FİNALİ ÖNE ÇEKİLDİ

Yaz sezonun yaklaşmasıyla diziler birer birer sezon finali kararı alırken, Sadakatsiz dizisi de sezon final tarihini açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde 32. bölümde sezon finalini açıklayan dizi ekibi, radikal bir karar ile sezon finalini bir bölüm öne çektiğini açıkladı. Alınan bu karar ile fenomen dizi 31. bölümüyle 27 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara ara verecek.

Sevenlerini üzen bu karar, dizinin yeni sezonunda neler olacağını şimdiden merak konusu haline geldi.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir.

Ali’nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki sürpriz gelişme o günü unutulmaz kıldı.

