Sadakatsiz dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül, Derin'e tokat atıyor

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 5 Mayıs Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin 28. bölüm fragmanında ise Derin ve Asya kaçırıldıkları evden kurtuluyor.

SADAKATSİZ DİZİSİNDE GÖNÜL, DERİN'DEN HESAP SORUYOR

Polis baskınıyla Faruk'un elinden kurtulan Derin, sağlıklı bir şekilde evine dönüyor. Kızının Asya ve Volkan'dan intikam almak için plan yaptığı öğrenen Gönül, Derin'e tokat atarak hesap soruyor.

Annesinin hesap sormasının ardından Volkan'ın "Senden boşanacağım" demesini kabul etmeyen Derin, "Asya'ya gitmene izin vermeyeceğim" diyor.

DERİN SUÇU ASYA'NIN ÜZERİNE ATIYOR

Öte yandan kaçırıldığı için polisi ifade veren Derin, tüm suçu Asya'nın üzerine atarak "Asya rehin alınmadı. Beni cezalandıracak kişinin Asya olduğunu söylediler" diyerek ifade veriyor. Yaşadıklarını anlatmak için emniyete gelen Asya ise tüm suçun üzerine kaldığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşıyor.





