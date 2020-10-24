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Sadakatsiz dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'e Asya'nın Derin ve Volkan planı damga vuracak

24.10.2020 00:04 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin ilk iki bölümüyle büyük ilgi gören dizisi Sadakatsiz'in 4. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümüne Asya'nın intikam planı damga vuracak. Asya kendisini aldatan eşi Volkan'a hiç bir şey olmamış gibi sıcak davranıyor. Ancak intikam planı yapan Asya bir yandan da avukatıyla boşanmak için görüşüyor. Bahar ise Asya'nın her şeyin farkında olduğunu ve plan yaptığını anlıyor.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisinin 28 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 4. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümündeDerin, Volkan ile olan ilişkisinde her şeyin harika gittiğini düşünmektedir.

Volkan’ın Asya’dan ayrılacağından emin olan Derin, aldığı bir uyarı ile sorgulamaya girer. Asya ise plan yapmaktadır. Herkes olayların Asya tarafından bilinmediğini düşünse de işler öyle değildir. Volkan’a karşı gayet normal olan Asya neler yapacaktır? Asya’nın planı ne?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00’da Kanal D’de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz son bölümde, Asya kendisini aldatan eşi Volkan'a bir şans daha verdi. Volkan'ın sözleriyle umutlanan Asya'nın hayalleri ise kısa sürdü.

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ASYA'YA VOLKAN'DAN BİR DARBE DAHA!

Volkan'ı ayrıldığını söylediği Derin'le yeniden görüşürken yakalayan Asya, banka hesaplarını incelediğinde bir şok daha yaşadı.
Boşanmak için avukata başvuran Asya, daha sonra ise banka hesapları ve Volkan'ın harcamalarıyla ilgili inceleme yaptı. Volkan'ın çocuklarının eğitimi için ayırdıkları parayı çektiğini ve Derin ile buluşmak için bir ev de aldığını öğrenen Asya yıkıldı.

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Kocasının Derin ile 3 aydır birlikte olduğunu sanan Asya, Derin ile konuşmasında ilişkilerinin 2 yıldır sürdüğünü de öğrendi. Asya kendisine yapılan büyük ihanete intikam alarak yanıt verme yolunu seçti.

"İNSAN AYNI ANDA NEDEN İKİ KADINI SEVEMESİN?"

Diğer yandan Volkan ise kendisini Derin'le ayrılması konusunda uyaran arkadaşı Derya'ya ise "Asya'yı çok seviyorum. Onsuz bir hayal bile edemiyorum. Ama Derin'i de çok seviyorum. Onun yanında kendimi canlı hissediyorum. İkisini de aynı anda seviyorum. İnsanın kalbi sadece bir kişi için atmıyormuş. Evli olmak aşık olmaya engel değilmiş. İkisini aynı anda seviyorum ama başka türlü, başka yerden. İnsan aynı anda iki çocuğunu sevebiliyor aynı ölçüde. Niye iki kadını sevemesin?" sözleri son bölüme damga vurdu.

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