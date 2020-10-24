Sadakatsiz dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'e Asya'nın Derin ve Volkan planı damga vuracak

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisinin 28 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 4. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümündeDerin, Volkan ile olan ilişkisinde her şeyin harika gittiğini düşünmektedir.

Volkan’ın Asya’dan ayrılacağından emin olan Derin, aldığı bir uyarı ile sorgulamaya girer. Asya ise plan yapmaktadır. Herkes olayların Asya tarafından bilinmediğini düşünse de işler öyle değildir. Volkan’a karşı gayet normal olan Asya neler yapacaktır? Asya’nın planı ne?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00’da Kanal D’de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz son bölümde, Asya kendisini aldatan eşi Volkan'a bir şans daha verdi. Volkan'ın sözleriyle umutlanan Asya'nın hayalleri ise kısa sürdü.

ASYA'YA VOLKAN'DAN BİR DARBE DAHA!

Volkan'ı ayrıldığını söylediği Derin'le yeniden görüşürken yakalayan Asya, banka hesaplarını incelediğinde bir şok daha yaşadı.

Boşanmak için avukata başvuran Asya, daha sonra ise banka hesapları ve Volkan'ın harcamalarıyla ilgili inceleme yaptı. Volkan'ın çocuklarının eğitimi için ayırdıkları parayı çektiğini ve Derin ile buluşmak için bir ev de aldığını öğrenen Asya yıkıldı.