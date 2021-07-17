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Sadakatsiz dizisinin Volkan’ı Caner Cindoruk’u rahatsız eden paylaşım!

17.07.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Volkan karakteriyle bu sezona damga vuran Caner Cindoruk, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

Sadakatsiz dizisinin Volkan’ı Caner Cindoruk’u rahatsız eden paylaşım!

Caner Cindoruk, Kadın dizisindeki performansından sonra Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteriyle sezona damga vurdu.

Cansu Dere ile çok iyi bir dizi çifti olan Caner Cindoruk, ilk sezonu Haziran başında tamamlanan diziden sonra dinlenmeye çekildi. Ünlü oyuncu tatil için Çeşme’yi tercih etti.

Caner Cindoruk, hakkında çıkan bir haber hakkında isyan etti. Ünlü oyuncu, “Sektörü ele geçirmişler” ifadesini fazlaca abartılı bulmuş olacak ki, şu yanıtıyla dikkat çekti: “Evet, oyuncuyuz ailece ama sektörü ele geçirmedik.”

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CANER CİNDORUK AİLE BOYU OYUNCU

Caner Cindoruk’un babası Zafer Doruk’un işportacılık, işçilik, esnaflık gibi işler yaptığı, ama iki kez de Orhan Kemal Öykü Ödülünü kazandığı hatırlatılan haberde, ünlü oyuncunun eski röportajlarından mesajlara da yer verildi.

17 yaşındayken profesyonel oyuncu olan ve Adana Şehir Tiyatrosu’nda amcası Erdal Cindoruk ile birlikte çalışan Caner Cindoruk, bu sayede hayatını değiştirmeyi de başardı.

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Erdal Cindoruk da tiyatroya 14 yaşında başlamış ve kariyer basamaklarını adeta tırnaklarıyla kazıyarak elde etmiş ünlü bir isim.

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Ailede ayrıca Taner Cindoruk da abisi ve amcası gibi oyunculuk mesleğini tercih etti. En küçük kardeş Minur Can Cindoruk ise kardeşler arasında konservatuvar okuyan tek isim olarak dikkatleri çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk
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