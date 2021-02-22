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Sadakatsiz'e katılan Cemal Hünal, Sinan rolüyle dengeleri değiştirecek! Sadakatsiz 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

22.02.2021 23:01 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 19. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Survivor 2021'de yarışan ve sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan ünlü oyuncu Cemal Hünal, Sadakatsiz dizisiyle ekrana dönüyor. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Cemal Hünal'ın canlandırdığı Sinan, yıllar sonra Asya'yı görmeye Tekirdağ'a geliyor. İkili birlikte İstanbul'a gelirken, kendilerini bulan Volkan ile Sinan da kavga ediyor. Derin ise "Asya'ya dönebilirsin. Bitti" notunu Volkan'a ulaştırıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 24 Şubat Çarşamba akşamı 19. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Sadakatsiz'in yeni bölümüne Cemal Hünal'ın canlandırdığı Sinan karakteri damga vuracak.

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CEMAL HÜNAL SADAKATSİZ'DEKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'nın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir.

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Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar.

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Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır. Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur.

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Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir.

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Volkan ne tepki verecek? Derin ve Volkan ayrılacak mı?

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Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
nesliham yesilyurtun kalemi yasak elmadaki gb aynen devam ediyor bu kalemden bir is cikmaz hep ayni seyler yaa

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