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Sadakatsiz'in 31. bölüm sezon final fragmanı yayınlandı! Taşlar yerine oturuyor...

25.05.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz'in sezon finali fragmanı yayınlandı. 31. bölüm ile sezona ara verecek olan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı izleyenleri şaşırttı. Peki, Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Asya, Volkan ve Derin arasındaki düğüm çözülecek mi? İşte, ayrıntılar...

Sadakatsiz'in 31. bölüm sezon final fragmanı yayınlandı! Taşlar yerine oturuyor...

Bu sezonun ses getiren dizilerinden olan Sadakatsiz'in 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada damga vuran Sadakatsiz'in sezon final fragmanının ardından dizinin yeni bölümü heyecanla beklenmeye başladı. Peki, Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? İşte, ayrıntılar...

SADAKATSİZ 31. BÖLÜM SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk bölümünden bugüne bir derleme üzerine hazırlanan fragman sosyal medya yorumlarına göre izleyicileri tatmin etmemiş görünüyor. 31. sezon final bölümünde neler olacağı ise şimdiden diziyi yakından takip eden Sadakatsiz izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın geçmişiyle yüzleşmeye çalışırken, Volkan Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlıdır. Volkan Asya'dan uzak durmakta güçlük çekernen, Asya ise kendi adına yeni kararlar almaktadır. Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki yaşanan sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi
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