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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den dikkat çeken veda: Herkesi etiketledi!

30.05.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında sezon boyunca fırtınalar estiren Sadakatsiz dizisinin sezon finali için geri sayım başladı. Dizinin başrolü Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, yaklaşan sezon finali heyecanı ile sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımı ile dikkat çekti. Dere, yaptığı paylaşımda tüm set ve oyuncu arkadaşlarını etiketlediği post ile şaşırttı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den dikkat çeken veda: Herkesi etiketledi!

Sezonun sevilen dizilerinden Sadakatsiz bu hafta sezon finaliyle bir süreliğine ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.Birçok dizi final kararı alırken yoluna devam eden dizilerin başında gelen Sadakatsiz'in sezon finali heyecanı tüm ekibi sardı. Dizinin başrolü Cansu Dere ise ara vermesine sayılı günler kala sosyal medya hesabından yaptığı teşekkür mahiyetli veda mesajı ile dikkat çekti.

DİZİNİN ASYA'SI CANSU DERE'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Bir dönem set ekibinde çıkan koronavirüs vakaları ve dizide Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen'in yaşadığı rahatsızlağa rağmen hız kesmeden yoluna devam eden dizi Sadakatsiz'de sezon finali için ger sayım başladı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den dikkat çeken veda: Herkesi etiketledi!

Bu hafta ise dizi sezon finaliyle kısa süreliğine ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Yayınlanan final fragmanında Asya ve Derin’in bir uçurumun kenarında kaldığını sahne nefesleri keserken, yeni sezonda neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Öte yandan başrol oyuncusu Cansu Dere'nin İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ise ilgi odağı oldu. Dere tüm set ekibi ve oyuncu arkadaşlarını etiketlediği gönderisi ile herkese teşekkür ve minnet duygusunu dile getirdi.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den dikkat çeken veda: Herkesi etiketledi!

SEZON BOYUNCA BİRÇOK YAPIM İLE SAVAŞTI

Sezon boyunca Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Sadakatsiz yayınlandığı günlerde reyting sıralamasını egemen olmayı başararak büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle de Sadakatsiz hem güçlü senaryosu hem de başarılı oyuncu kadrosuyla kısa süre içinde reyting sıralamasında zirvede yerini korudu. Aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuştuğu dizilerden biri haline geldi.


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Kanal D Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere
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