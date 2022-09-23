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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bacak dekolteli paylaşım! Yere oturup poz verdi: "Bu ne güzellik"

23.09.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Dizisinin finali sonrasında Bali tatilinde soluğu alan ünlü isim, tatil paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemişti. Sezen, bu defa bacak dekolteli bir paylaşımda bulundu.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bacak dekolteli paylaşım! Yere oturup poz verdi: "Bu ne güzellik"

Geçtiğimiz aylarda Kanal D ekranlarında yayınlanan ve final yapan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, makyajsız ve doğal pozlarıyla gündeme gelmişti. Şimdilerde paylaşımlarına devam eden isim, hırkalı pozuyla takipçilerinden beğeni aldı.

MELİS SEZEN'İN BACAK DEKOLTELİ PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI!

Ünlü oyuncu son olarak siyah kıyafetiyle bahçede verdiği pozla gündem olmuştu.

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Yeşillikler içerisinde çekildiği göbek dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaşan isme yorum yağmıştı.

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"BU NE GÜZELLİK?"

Sezen bu kez sonbahar paylaşımı yaptı. Paylaşımına "Çorap ve hırka sezonu açılmıştır" notunu ekleyen Melis Sezen'in fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler Sezen'e "Çok güzel çok", "Bu ne güzellik" yorumlarında bulundu.

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İşte Melis Sezen'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Melis Sezen sadakatsiz sosyal medya dekolte karakteri
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