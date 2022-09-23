Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bacak dekolteli paylaşım! Yere oturup poz verdi: "Bu ne güzellik"

Geçtiğimiz aylarda Kanal D ekranlarında yayınlanan ve final yapan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, makyajsız ve doğal pozlarıyla gündeme gelmişti. Şimdilerde paylaşımlarına devam eden isim, hırkalı pozuyla takipçilerinden beğeni aldı.

MELİS SEZEN'İN BACAK DEKOLTELİ PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI!

Ünlü oyuncu son olarak siyah kıyafetiyle bahçede verdiği pozla gündem olmuştu.

Yeşillikler içerisinde çekildiği göbek dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaşan isme yorum yağmıştı.

"BU NE GÜZELLİK?"

Sezen bu kez sonbahar paylaşımı yaptı. Paylaşımına "Çorap ve hırka sezonu açılmıştır" notunu ekleyen Melis Sezen'in fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler Sezen'e "Çok güzel çok", "Bu ne güzellik" yorumlarında bulundu.

İşte Melis Sezen'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



