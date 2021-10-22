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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den yatak pozu

22.10.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yatak pozuyla hayranlarının dikkatini çekti. Sezen'in doğal güzelliği hayranlarından tam not aldı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den yatak pozu

Son dönemde rol aldığı "Sadakatsiz" dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Instagram'da 1.2 milyon takipçiye sahip olan Melis Sezen, yaptığı her paylaşımla göz dolduruyor. Son olarak Melis Sezen Instagram hesabının hikâye bölümünden yatakta doğal bir pozunu paylaştı.

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Sezen'in paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Doğal güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncuya hayranları "Çok güzel" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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