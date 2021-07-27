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Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner tatil pozlarıyla dikkat çekti

27.07.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz'de Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner tatil pozlarıyla dikkat çekiyor. Derin dekolteli mayosu ile objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner tatil pozlarıyla dikkat çekti

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz'de Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner, dizinin sezon finali yapmasının ardından meslektaşı ve yakın dostu Şükran Ovalı ile tatile çıktı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Altuner, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, son olarak mavi mayosu ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Şükran Ovalı mayo için kesenin ağzını açtıŞükran Ovalı mayo için kesenin ağzını açtı

Güzel oyuncu paylaşımında "Çekiyorlar. Durduramıyorum" notunu düştü. Altuner'e "Güzelsin" yorumları yağdı.

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Makyajı ve takılarıyla da dikkat çeken Gözde Seda Altuner'in plaj tarzı ise çok konuşuldu.

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YAŞI MERAK EDİLDİ

Öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Gözde Seda Altuner'in yaşı da merak konusu oldu. Gözde Seda Altuner 39 yaşında.


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Gözde Seda Altuner
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