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Sadakatsiz'in Selçuk'u Emir Tarık Tekin bakın kimin oğluymuş!

15.10.2020 13:52 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz'in Selçuk'u Emir Tarık Tekin bakın kimin oğluymuş!

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı 'Sadakatsiz' adlı dizide Selçuk karakterini canlandıran Emir Tarık Tekin'in ünlü bir ismin oğlu olduğu ortaya çıktı. Emir Tarık Tekin Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Şevval Sam'ın oğlu imiş...

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı 'Sadakatsiz' yayınlandığı ilk günden beri gündemde... Sadakatsiz'in son bölümünde Selçuk karakteri bir hayli dikkat çekti. Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğan, zor bir çocukluk geçirdiği için öfke patlamaları yaşayan, Nil'e saplantılı aşık ve alkolik olan Selçuk'un, ünlü oyuncu Şevval Sam'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

ANNESİ DE BABASI DA ÇOK ÜNLÜ

Emir Tarık Tekin'in Şevval Sam ve Metin Tekin çiftinin evliliğinden dünyaya geldiğini öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

23 yaşındaki Emir Tarık Tekin, ABD'de 3 yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Tarık Emir Tekin 2017 yılında 8 bin kişinin başvurduğu Oxford'un drama okuluna seçilen 17 kişiden biri ve ilk Türk olmuştu.

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TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

1993 yılında Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Metin Tekin ve ünlü sanatçı Şevval Sam nikah masasına oturdu. Çiftin 7 yıl süren evliliklerinden 1997 yılında Tarık Emir adını verdikleri oğulları doğdu. 2000 yılında yollarını ayıran ikili sık sık oğulları için bir araya gelmeyi sürdürdü.

TARIK EMİR (4)
Metin Tekin ve Şevval Sam’ın oğulları Tarık Emir yaş olarak 23 yaşındadır. Tarık Emir Tekin aslen İstanbulludur. Tarık Emir Tekin boyu ise 184 cm’tir. Şevval Sam ve Metin Tekin’in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversiitesi’nde Drama eğitimi almıştır.

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Annesinin izinden gitmeyi tercih eden Tarık Emir İstanbul-Londra arasında hayatını ettiriyor. Oyunculuk kariyerine yurt dışında başlayan Tarık Emir Türkiye’deki tekliflere karşı biraz önyargılı olduğunu belirtiyor. Türk dizilerinde çalışmak istemediğini açık bir şekilde ifade eden Tarık Emir, projenin durumuna göre sinema filmlerinde rol alabileceğini de söylüyor. Oyunculuk yeteneğini annesi Şevval Sam’dan alan Tarık Emir babası Metin Tekin’den futbolculuk anlamında herhangi bir geçiş olmadığını esprili bir dille anlatıyor.

TARIK EMİR (3)

Bir dönem aşk haberleriyle gündeme gelen Tarık Emir sevgilisi Leyla Tanlar ile görüntüleniyordu. Paramparça dizisinin güzel yıldızı Leyla Tanlar ile ayrıldıktan sonra Tarık Emir’in adı Dilan Deniz Çiçek’le anılmaya başladı. Şimdilerde ise magazin kulislerinde Tarık Emir’in yeni sevgilisinin Alexi olduğu iddia ediliyor. Fransız sevgilisiyle alakalı açıklamaya yapmayan Tarık Emir Instagram hesabından yarattığı konseptlerle de dikkatleri üzerine çekiyor.

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