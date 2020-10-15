Sadakatsiz'in Selçuk'u Emir Tarık Tekin bakın kimin oğluymuş!

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı 'Sadakatsiz' yayınlandığı ilk günden beri gündemde... Sadakatsiz'in son bölümünde Selçuk karakteri bir hayli dikkat çekti. Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğan, zor bir çocukluk geçirdiği için öfke patlamaları yaşayan, Nil'e saplantılı aşık ve alkolik olan Selçuk'un, ünlü oyuncu Şevval Sam'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

ANNESİ DE BABASI DA ÇOK ÜNLÜ

Emir Tarık Tekin'in Şevval Sam ve Metin Tekin çiftinin evliliğinden dünyaya geldiğini öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

23 yaşındaki Emir Tarık Tekin, ABD'de 3 yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Tarık Emir Tekin 2017 yılında 8 bin kişinin başvurduğu Oxford'un drama okuluna seçilen 17 kişiden biri ve ilk Türk olmuştu.

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

1993 yılında Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Metin Tekin ve ünlü sanatçı Şevval Sam nikah masasına oturdu. Çiftin 7 yıl süren evliliklerinden 1997 yılında Tarık Emir adını verdikleri oğulları doğdu. 2000 yılında yollarını ayıran ikili sık sık oğulları için bir araya gelmeyi sürdürdü.