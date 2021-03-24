Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Derin harekete geçiyor

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 24 Mart Çarşamba akşamı 23. yeni bölümüyle ekrana geliyor. SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK? Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor! Volkan ve Derin'in evine gelen Asya gördükleri karşısında ne yapacak? Derin, nasıl bir intikam planı hazırlıyor? SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Sadakatsiz'in 17 Mart Çarşamba yayınlanan 22. bölümde Sinan'ın yeni sergisinde yer alacak olan Asya'nın fotoğrafı çalındı. Bu durumu Volkan'ın yapmış olabileceğinden şüphelenen Sinan, Asya'yla konuştu. Volkan ise bu olayla bir ilgisi olmadığını söylese de Asya'yı ve Sinan'ı buna ikna edemedi. Ancak çalınan fotoğraf, Volkan'ın siparişi olarak Derin'e gönderildi. Asya'nın fotoğrafını gören Derin, Volkan'la kavga etti. Fotoğrafı galeriden kimin çalıp Derin'e gönderdiği ise ortaya çıkmadı.

Asya'nın evine gelen Volkan, bir anda eski günlere döndü. Ali'nin çizim ödevi için gelen ancak Asya'dan gözünü alamayan Volkan, ona her baktığında onunla olan günlerine özlem duydu. Ali ise anne ve babasını yeniden bir arada görünce çok mutlu oldu. Ali'nin zorlamasıyla üçlü önce birlikte yedi ardından ise hep birlikte oyun oynadı. Bu tablonun bozulmamasını isteyen Volkan ise Asya'yı kendisini affetmesi için ikna etmeye çalıştı. Volkan'la arası epeyce gerilen Derin, beklenmedik gelişmelerle üst üste yüzleşmek zorunda kalıyor. Gönül'ün telefonunda Asya'nın gönderdiği videoyu gören Derin, yıkıldı. Volkan'ın Asya'nın evinde olması ve onunla vakit geçirmesine dayanamayan Derin, bu videonun hesabını sormaya gitti. Ancak gider gitmez Volkan ve Asya arasındaki konuşmalara şahit oldu. Asya'nın evden uzaklaştırmak istediği Volkan, " "Derin yüzünden böyle davranıyorsun. Çok güzel bir akşamdı. Senden ayrıldıktan sonra ben böyle güzel bir akşam yaşamadım. Derin'e boşanmak istediğimi söyleyeceğim" dedi. O sırada bahçede olan ve ikili gören Derin, Volkan'ın kendisinden boşanmak istediğini duyunca hayatının şokunu yaşadı.