MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Derin harekete geçiyor

Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Derin harekete geçiyor

24.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinin 23. bölüm fragmanı gündeme bomba gibi düştü. Sadakatsiz'in son yayınlanan bölümünde Volkan'ın Asya'ya söylediklerini duyan Derin çılgına döndü. Yeni bölüm fragmanında ise Derin, Volkan'a karşı harekete geçti. Sadakatsiz'in son bölümü merakla bekleniyor.

Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Derin harekete geçiyor

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 24 Mart Çarşamba akşamı 23. yeni bölümüyle ekrana geliyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Derin harekete geçiyor

Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Derin harekete geçiyor

Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor!

Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Derin harekete geçiyor

Volkan ve Derin'in evine gelen Asya gördükleri karşısında ne yapacak? Derin, nasıl bir intikam planı hazırlıyor?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz'in 17 Mart Çarşamba yayınlanan 22. bölümde Sinan'ın yeni sergisinde yer alacak olan Asya'nın fotoğrafı çalındı. Bu durumu Volkan'ın yapmış olabileceğinden şüphelenen Sinan, Asya'yla konuştu. Volkan ise bu olayla bir ilgisi olmadığını söylese de Asya'yı ve Sinan'ı buna ikna edemedi. Ancak çalınan fotoğraf, Volkan'ın siparişi olarak Derin'e gönderildi.

Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Derin harekete geçiyor

Asya'nın fotoğrafını gören Derin, Volkan'la kavga etti. Fotoğrafı galeriden kimin çalıp Derin'e gönderdiği ise ortaya çıkmadı.

Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Derin harekete geçiyor

Asya'nın evine gelen Volkan, bir anda eski günlere döndü. Ali'nin çizim ödevi için gelen ancak Asya'dan gözünü alamayan Volkan, ona her baktığında onunla olan günlerine özlem duydu.

Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Derin harekete geçiyor

Ali ise anne ve babasını yeniden bir arada görünce çok mutlu oldu. Ali'nin zorlamasıyla üçlü önce birlikte yedi ardından ise hep birlikte oyun oynadı.

Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Derin harekete geçiyor

Bu tablonun bozulmamasını isteyen Volkan ise Asya'yı kendisini affetmesi için ikna etmeye çalıştı.

Volkan'la arası epeyce gerilen Derin, beklenmedik gelişmelerle üst üste yüzleşmek zorunda kalıyor. Gönül'ün telefonunda Asya'nın gönderdiği videoyu gören Derin, yıkıldı.

Sadakatsiz’in son bölüm fragmanı yayınlandı | Derin harekete geçiyor

Volkan'ın Asya'nın evinde olması ve onunla vakit geçirmesine dayanamayan Derin, bu videonun hesabını sormaya gitti. Ancak gider gitmez Volkan ve Asya arasındaki konuşmalara şahit oldu. Asya'nın evden uzaklaştırmak istediği Volkan, " "Derin yüzünden böyle davranıyorsun. Çok güzel bir akşamdı. Senden ayrıldıktan sonra ben böyle güzel bir akşam yaşamadım. Derin'e boşanmak istediğimi söyleyeceğim" dedi. O sırada bahçede olan ve ikili gören Derin, Volkan'ın kendisinden boşanmak istediğini duyunca hayatının şokunu yaşadı.

Gönül, Hicran'ın kaldığı yere giderek onun bu şehirden ayrılmasını ve bir daha dönmemesini istedi. Gönül'ü Hicran'ın yanında gören Selçuk, duruma müdahil oldu. Annesini artık onlardan birinin rahatsız etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Bununla da yetinmeyen Selçuk, Haluk'un da yanına gitti. Şimdiye dek hem annesine hem de ona yaşattıklarının bedelini ödeteceğini ve ona babalık davası açacağını söyledi.

Selçuk, annesi ve kendisine yapılanlar karşısında daha fazla sessiz kalamadı. Hakkını aramaya karar veren Selçuk, bu konuda Asya'dan yardım istedi. Selçuk babalık davası açacağını ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini Asya'ya sordu. Asya onu bir avukata yönlendirdi ve kısa süre sonra haber Haluk'a gitti. Bu haber üzerine ise Haluk ve Gönül birbirine düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Benim Adım Melek yeni bölümBenim Adım Melek yeni bölüm
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi Burak Sergen Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen Özge Özder
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yıllar sonra itiraf etti! Kahkahalar havada uçuştu

Yıllar sonra itiraf etti! Kahkahalar havada uçuştu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Durumu kötüleşti! 'Fenalaşıyorum...'

Durumu kötüleşti! 'Fenalaşıyorum...'

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

Diğer Haberler

Masumiyet 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Ya Ela her şeyi hatırlarsa?

Masumiyet 5. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı! Melek evleniyor!

Benim Adım Melek yeni bölüm

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ikilisini bir araya getiren Kağıt Ev dizisi sete çıktı

Kağıt Ev dizisi sete çıktı

Masumiyet dizisinde erken veda!

Masumiyet dizisinde erken veda!

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen öyle bir paylaşım yaptı ki, göreni merak sardı!

Ortalık alev alev: 'Bu sefer çok fena'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. son bölümde Ceylan öldü! Oktay Kaynarca'dan EDHO'dan ayrılan Sanem Çelik'e veda paylaşımı

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.