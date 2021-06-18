Sadakatsiz setinde olaylar bitmiyor! Melis Sezen çok utandığı bir anısını paylaştı

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan ve sevilen projelerinden biri de "Sadakatsiz" dizisi oldu. BBC yapımı "Doctor Foster" uyarlaması olan "Sadakatsiz", aldatılan bir kadının intikam çabasını konu aldı. Dizinin ana karakteri Asya, çevresi tarafından el üstünde tutulan, işinde çok başarılı ve mutlu bir evliliğe sahip biri. Ama bu "mükemmel hayat" tablosu, eşinin onu aldattığı şüphesiyle birden dağılıverdi. Üstelik, çevresindeki herkesin de Asya'nın aldatıldığından haberi vardı ve eşinin bu olayı gizlemesine yardımcı oluyordu. Bunu öğrendiği anda herkesten teker teker intikam almaya karar veren Asya'nın maceraları, ilk bölümden beri milyonları ekran başına çiviledi. Birkaç hafta önce yapılan sezon finali ise yeni olayların ve intikam serüveninin devamının habercisiydi.

Öte yandan, dizinin oyuncuları da hem dinlenecekleri için sevindi hem de seti özleyecekleri için üzüldü. Onlar da sette yaşanan acı tatlı olayları paylaşarak özlemlerini dindirmeye başladı. Son olarak, dizinin Derin'i Melis Sezen ve Ali'si Alp Akar'dan bir set paylaşımı geldi.