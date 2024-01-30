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Sadece 53 gün evli kalmışlardı! Merve Boluğur ve Mert Aydın yeniden...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 12:29 | Son Güncelleme:
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2022 yılında nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti sadece 53 gün evli kalmış aralarındaki anlaşmazlık sebebi ile tek celsede boşanmışlardı. Ünlü çift hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

Sadece 53 gün evli kalmışlardı! Merve Boluğur ve Mert Aydın yeniden...

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile evlenmişti. Ancak Boluğur'un mutluluğu beklediğinden kısa sürdü.

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2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine giren ünlü çift, 23 Kasım 2022 tarihinde boşandı. Sadece 53 gün evli kalan çiftin boşanması uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

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Eski eşler hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Tv8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın'ın sunucusu Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Merve Boluğur DJ Mert Aydın’la yeniden barıştı.

Mert Aydın ayrılık sonrası “Severek evlendik, severek ayrıldık” demişti.

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Merve Boluğur mert aydın evlilik
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