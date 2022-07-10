Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarını sergileyerek servet kazanıyor: Bu beni güvende hissettiriyor

Sosyal medya fenomeni Cherryi The Mistress, sosyal medyada içerik üretmek için tam zamanlı işini bıraktıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini dile getirdi. Vücut kıllarını almayı bırakarak kendisini özgürleştirdiğini ifade eden Mistress, sosyal medyada içerik üreterek para kazanmanın kendisine hissettirdiği duygudan söz etti.

“BUNU HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM”

Sosyal medyada 85 bin takipçisi bulunan Mistress, yaklaşık 1 buçuk yılladır sosyal medyada içerik üreterek geçimini sağlıyor. Üniveristeye ilk başladığı yıllardan aile evinden taşındıktan sonra sosyal medyada içerik üretmeye başladığını söyleyen Mistress, “Bunu hiç düşünmemiştim. Aslında ilk başlarda sektöre karşı önyargılarım vardı. Zamanla bunları aşıp kendime bir alan oluşturdum” dedi.

Vücut kıllarını uzun yıllardır almadığını ve bu özgürlük alanının sosyal medyada dikkat çektiğini dile getiren Mistress, “Kendi başıma oldukça iyi para kaznaıyorum. Tam zamanlı işimde devam etseydim şu anda kazandığım parayı kazanmam yaklaşık 8 ila 10 yılımı alacaktı. Ailem hâlâ tam olarak ne iş yaptığımı bilmiyor” diye konuştu.

“PLANIN PARÇASI DEĞİLDİ”

Tıraş olmayı reddederek vücut pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapmanın sosyal medya kariyerinde planladığı bir adım olmadığını ifade eden Mistress, “Tıraş olmak istememe kararım sadece bir günde oldu. Bir randevuya hazırlanırken artık tüylerimden rahatsız olmadığımı anladım ve onları almaktan vazgeçtim. Planın parçası değildi ama daha çok para kazanmama yardımcı oldu. Bu beni güvende hissettiriyor” dedi.



