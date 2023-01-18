Sadece bir porsiyon balık yemek bile vücudu zehirleyebilir! Bağışıklık sistemini bitiriyor, kanser riskini artırıyor

Balık her hafta sofralarımızda yer alıyor. Kokusuna rağmen lezzeti ve faydaları nedeniyle sık sık tüketilen balıkların türüne dikkat etmek gerekiyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre alabalık veya sazan gibi tatlı su balıklarının sadece bir kısmını yemek, insanları potansiyel olarak toksik kimyasal bileşiklere maruz bırakabilir.

TEK BİR PORSİYON TATLI SU BALIĞINI YEMEK BİLE ZARARLI

Çevre Araştırmaları tarafından yayınlanan bulgular, yılda tek bir porsiyon tatlı su balığı yemenin bile, kişinin sağlığına zararlı olabilecek PFAS olarak da bilinen yüksek düzeyde perfloroalkil maddelerle dolu bir aylık içme suyuna eşdeğer olabileceğini ortaya koydu.

KANSER RİSKLERİNİ ARTIRIYOR VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

İçme suyundaki çok düşük PFAS dozları, aşı etkinliğinin azalması ve bazı kanser risklerinin artması dahil olmak üzere bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, diğerlerinin yanı sıra artan kolesterol ve üreme sorunları ile bağlantılıdırlar.

KİMYASALLAR DOĞADA PARÇALANMIYOR VE VÜCUDUMUZDA BİRİKİYOR

Bu PFAS, yapışmaz pişirme kaplarında ve gıda ambalajlarında bulunabilen - bazıları zaten yasaklanmış veya yüksek oranda kısıtlanmış - 9.000'den fazla farklı kimyasaldan oluşan bir gruptan oluşur. Kimyasallar doğada parçalanmaz, dolayısıyla vücudumuzda birikirler.

ÜRÜNLER YIKANDIĞINDA VE ATILDIĞINDA İÇİNDEKİ KİMYASALLAR KAYBOLMUYOR

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Tasha Stoiber, "PFAS, ürünler atıldığında veya yıkandığında kaybolmuyor" dedi. "Araştırmamız, en yaygın imha yöntemlerinin daha fazla çevre kirliliğine yol açabileceğini gösteriyor." Araştırmayı gerçekleştirmek için bilim adamları, 2013'ten 2015'e kadar iki yıllık bir süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde toplanan 500'den fazla balık fileto örneğinden alınan verileri analiz ettiler.

"SONSUZA KADAR KİMYASALLAR"

Araştırmacılar, göllerde ve nehirlerde yakalanan balıklarda yüksek seviyelerde sözde "sonsuza kadar kimyasallar" keşfettiler. Tatlı su balıklarında en yüksek konsantrasyonlarda bulunan kalıcı kimyasal, PFOS veya sülfonik asitti ve toplam PFAS tespitlerinin dörtte üçünün ortalamasını aldı.

