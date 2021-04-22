Sadece birkaç fotoğrafla tüm dünyayı perilerin gerçek olduğuna inandıran kuzenler: Elsie Wright ve Frances Griffiths

Doğaüstü varlıklara inanların sayısı azımsanmayacak derecede fazladır. Bu dürtü bir de ifade gücü yüksek bir kişi tarafından desteklendiğinde kaçınılmaz son olarak inanların sayısı daha da artar. Tarihin en kurnaz ve zeki kuzenleri arasında gösterilen Elsie Wright ve Frances Griffiths aslında tamamen insanların inanış güçlerini arkasına almayı başaran yetenekleriydi. Onları tarihin en büyük dolandırıcıları arasına alan hikaye bu doğaüstü varlıklarla ilgiliydi.

Takvimler 1917 yılını gösterdiğinde Elsie Wright ve Frances Griffiths tüm dünyayı perilerin gerçek olduğuna inandırmayı başardı. Kuzenler Cottingley yakınlarında bulunan ve o dönemde paranormal olarak görülen parkta sık zaman geçiriyordu. Parkın çevresinde bulunan bu alanda tüm gün oyun oynayan ikili eve pis ve ıslak bir şekilde dönüyordu. Aileler, kuzenleri sorguya çektiklerinde ise çocuklardan Elsie, Cottingley’deki perileri görmeye gittiklerini söyledi. Aileler ilk başlarda bu yalana inanmadı. Bu yüzden Elsie, evdeki fotoğraf makinesini ödünç aldı ve perilerin varlığını ispat etmek için kolları sıvadı. Elsie ve Frances evden ayrıldıktan bir saat sonra geri döndüler. Bu sırada ellerinde perilerin olduğu bir dizi doğa fotoğrafı vardı.