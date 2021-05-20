Sadece kahvede olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz! En çok tükettiğiniz içeceklerin kafein miktarları ne kadar?

Kafein sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak gün içerisinde tüketilebilir. Ancak aşırı dozda kafein tüketimi sağlık için ciddi tehlike oluşturur. Uykusuzluk, sinir, anksiyete, taşikardi, mide ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve mutsuzluk hissi kafein miktarının artması durumunda ortaya çıkan belli başlı sorunlardır. Günlük hayatında az miktarda kahve içtiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak pek çok içecekten aslında kafein alıyorsunuz. İşte en çok tükettiğiniz içeceklerin kafein miktarları...

ENERJİ İÇECEĞİ

Bir kutu enerji içeceği 36 mg. kafein içerir. Bir şişe ya da kutu enerji içeceği kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlarken aşırıya kaçılması durumunda çarpıntıya neden olur.

YEŞİL ÇAY

Sakinleştirici özelliğiyle yeşil çay aslında sağlıklı beslenmenin temel taşlarından birini oluşturur. Ancak zannedilenin aksine bir fincan yeşil çay 56 mg. kafein içerir.

GRANÜL KAHVE

Kafein denildiğinde pek çok kişinin aklına ilk olarak kahve gelir. Bir fincan granül kahve 95 mg. kafein içerdiği için oldukça güçlü bir uyarıcıdır.

SOĞUK ÇAY

Yaz aylarının en ferahlatıcısı olarak kabul edilen soğuk çay listedeki en masum içeceklerinden biridir. Bir bardak soğuk çay 14 mg. kafeinle oldukça düşük bir seviyededir.