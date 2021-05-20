Sadece kahvede olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz! En çok tükettiğiniz içeceklerin kafein miktarları ne kadar?

Kafein sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak gün içerisinde tüketilebilir. Ancak aşırı dozda kafein tüketimi sağlık için ciddi tehlike oluşturur. Uykusuzluk, sinir, anksiyete, taşikardi, mide ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve mutsuzluk hissi kafein miktarının artması durumunda ortaya çıkan belli başlı sorunlardır. Günlük hayatında az miktarda kahve içtiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak pek çok içecekten aslında kafein alıyorsunuz. İşte en çok tükettiğiniz içeceklerin kafein miktarları...
Bir kutu enerji içeceği 36 mg. kafein içerir. Bir şişe ya da kutu enerji içeceği kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlarken aşırıya kaçılması durumunda çarpıntıya neden olur.
Sakinleştirici özelliğiyle yeşil çay aslında sağlıklı beslenmenin temel taşlarından birini oluşturur. Ancak zannedilenin aksine bir fincan yeşil çay 56 mg. kafein içerir.
Kafein denildiğinde pek çok kişinin aklına ilk olarak kahve gelir. Bir fincan granül kahve 95 mg. kafein içerdiği için oldukça güçlü bir uyarıcıdır.
Yaz aylarının en ferahlatıcısı olarak kabul edilen soğuk çay listedeki en masum içeceklerinden biridir. Bir bardak soğuk çay 14 mg. kafeinle oldukça düşük bir seviyededir.
Kolanın içeriğinde bulunan kafein sayesinde bağımlılık yaptığına ilişkin mutlaka çevrenizden bir cümle duymuşsunuzdur. Bu cümle aslında bir parçada olsa doğrudur. Çünkü bir bardak kolada 27 mg, bir bardak diyet kolada ise 34 mg. kafein bulunur.
Kahveden sonraki en büyük uyarıcı siyah çay olarak kabul edilir. Buna göre bir bardak siyah çay 76,8 mg kafein içerir.
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