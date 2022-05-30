Sadece kanser hastası eşini tatile götürmek istemişti... Dolandırıcılar 5 milyon TL'yi gece kulüplerinde böyle harcadı

İstanbul, Kocaeli ve Yalova'daki baskınlarda 'bungalov' çetesi çökertildi. İnsanlardan topladıkları 5 milyon TL'yi gece kulüplerinde yiyen altı kişi emniyete sevk edildi. Dolandırılanlar arasında kanser hastası eşini tatile götürmek isteyen bir vatandaşın da olduğu ortaya çıktı.

KANSER HASTASI EŞİNİ TATİLE GÖTÜRECEKTİ...

İnternet üzerinden bungalov tatili satın alan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayınca polise şikayette bulundular. Sakarya polisi harekete geçti. 6 kişi kıskıvrak yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç hapse girerken diğer beş kişi de adliyeye sevk edildi.

PARAYI GECE KULÜPLERİNDE YEDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bungalovların fotoğraflarını paylaşıp, satış yapan ve konum olarak da Sapanca'daki boş araziyi gösteren 6 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, 20 kentte yaşayan 160 kişinin dolandırıldığını belirledi. Dolandırılanlar arasında, kanser hastası eşini tatil götürmek isteyen ya da Sapanca'da sevgilisine evlilik teklifinde bulunacakların da olduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca elde ettikleri 5 milyon TL'yi eğlence mekanlarında harcadıkları tespit edildi. (DHA)



