Sadece meyveyle besleniyor genellikle çıplak yaşıyorlar! ''Zaten böyle doğmadık mı?''

20 yaşındaki Gaysinski ve 23 yaşındaki sevgilisi Alfasia, yaşam tarzlarının hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarına olan faydalarıyla övündüler. Mango yetiştirilen ekolojik bir çiftliğe taşınan çift, meyvecilik yapmanın kendilerine daha fazla enerji ve motivasyon verdiğini, şişkinlik ve sindirim sorunlarını önlediğini, yaralanmaların daha hızlı iyileşmesini sağladığını, vücut kokusu ve ağız kokusunu giderdiğini iddia ettiler.

SABUN KULLANMIYORLAR

Alfasia, "Yaptığımız her şeyin temelde olabildiğince doğal olmasını amaçlıyoruz. Basit yemekler, basit giysiler, basit iletişim, basit yaşam. Fazla bir şeye ihtiyacımız yok.” diye konuştu. Hayatlarından sabunu çıkardıkları söyleyen ikiliden Gaysinski ellerini yılda sadece birkaç kez yıkadığını söyledi, Alfasia ise üç yıl önce vücut yıkama ve el sabunundan kurtuldu. "Kokumuzu daha çok sevmeye başladık" diye de eklediler.

DAHA MUTLU

Alfasia, onlar için bu rutinin "yalnızca tatmin edici ve eğlenceli şeyler yapmayı seçmeyi ve size acı çektiren veya zamanınızı boşa harcamanıza neden olan eylem veya faaliyetlerden kaçınmayı" içerdiğini söyle.

Ayrıca bu şekilde yaşamaya başladığından beri çevresindeki insanların da daha mutlu göründüğünü söylediklerini ekledi.

ÇIPLAKLIĞI BENİMSİYORLAR

Çift ayrıca çıplaklığı da benimsiyor ve mümkün olduğunca doğada çıplak vakit geçiriyor. Alfasia, “Mümkün olduğunca çıplak yaşıyoruz. Bazı insanlara garip geliyor ama bize de vücudumuzu örtmek ve saklamak garip geliyor. Ne de olsa insanlar ve diğer hayvanlar çıplak ve örtüsüz doğarlar ve hiçbirinde utanılacak bir şey yoktur.” diye açıkladı.



