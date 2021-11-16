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  4. Sadece yemeklerde kullanarak hata etmişiz! İşte nişastanın binbir çeşit kullanım alanı

Sadece yemeklerde kullanarak hata etmişiz! İşte nişastanın binbir çeşit kullanım alanı

16.11.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişasta lezzetli yemeklerin özellikle de enfes tatlıların vazgeçilmez bileşenlerinden biri. Peki nişastanın yemek yapımı dışında farklı bir alanda kullanıldığını hiç duydunuz mu? Cevabınız "Hayır" ise az sonra nişasta ile ilgili okuduklarınıza çok şaşıracaksınız çünkü nişasta kişisel bakımınızdan evinizin temizliğine kadar bir çok alanda harikalar yaratabiliyor!

Sadece yemeklerde kullanarak hata etmişiz! İşte nişastanın binbir çeşit kullanım alanı

Size anlatacaklarımızın ardından sadece yemeklerde kullandığınız nişasta ile ilgili “Meğer neymiş yahu bu nişasta?” diyeceğinize eminiz. İşte nişastanın muhtemelen hiç duymadığınız faydaları ve değişik kullanım alanları...

DAMAK TADINIZA UYGUN OLDUĞU KADAR VÜCUT BAKIMINIZA DA UYGUN

  • Nişastanın yağlı saçları yeni yıkanmış bir görüntüye kavuşturduğunu biliyor muydunuz? Çok az bir miktarda nişastayı saç diplerinize serpiştirip saçlarınızı iyice karıştırın ve ardından tarayın. Nişastanın en az kuru şampuanlar kadar etkili olduğunu göreceksiniz.

  • Nişasta güneş yanıklarının tedavisinde kullanılabiliyor. Nişastayı su ile macun haline gelinceye kadar karıştırın ve ardından cildinizde yanık olan bölgeye uygulayın. Cildinizin rahatladığını hemen hissedeceksiniz.

  • Nişasta siyah noktaların temizlenmesinde de etkili. Nişastayı bir adet yumurtanın beyazıyla iyice çırptıktan sonra cildinizin siyah noktalı bölgesine uygulayın ve 30 dakika bekleyip yıkayın. Bu uygulamayı haftada 3 kez yaparsanız cildinizdeki farkı görmeniz çok uzun sürmeyecek.
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  • Ayak mantarları nişastayı hiç sevmiyor. 2 kaşık nişasta ve 3 kaşık Hindistan cevizi yağını iyice karıştırdıktan sonra mantarlı bölgeye uygulayın ve 40 dakika kadar bekletip yıkayın. Nemli ortam seven mantarlar nişastanın nem emici özelliği ile çok fazla mücadele edemeyecek. Bu uygulamayı mantar olan bölge iyileşinceye dek her gece yapmanızı öneriyoruz.

EŞYALARINIZI VE EVİNİZİ NİŞASTA İLE TANIŞTIRIN

  • Nişastanın cam temizliğinde çok etkili olduğunu biliyor muydunuz? Camlarınız için kullandığınız temizleme suyuna atacağınız bir kaşık nişastanın işinizi nasıl kolaylaştırdığına inanamayacaksınız.

  • Ayakkabılarınızdaki kötü kokuya nişasta ile son verebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şey, ayakkabılarınızın içine bir miktar nişasta koyup 12 saat kadar beklemek. Kokunun mucizevi şekilde yok olduğuna tanık olacaksınız.

  • Siz üzerinde yürüdükçe tuhaf sesler çıkaran parkelerin üzerine nişasta serpin ve seslerin nasıl yok olduğunu izleyin.

  • Yağ lekelerine kurumadan nişasta dökerek müdahale ederseniz, nişastanın emici özelliği ile yağ lekesini yok ettiğini gözlemleyebilirsiniz.

  • En az yağ kadar zor mürekkep lekesi için 2 kaşık nişasta ile 5 kaşık sütü karıştırın ve lekeli bölgeye sürün. Karışım kumaş üzerinde kuruduktan sonra fırça ile temizleyin. Nişastanın bu kadar zor bir lekedeki etkisine inanamayacaksınız.
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