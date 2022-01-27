Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Benan Kocadereli’nin çocukları var mı?

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası soruşturma başlatıldı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarının incelemeye alındığı aktarılıdı. Acı olayın ardından geçen yıl Ece Erken ile dünya evine giren Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Benan Kocadereli, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun eski eşidir.

Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirtip ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU VE BENAN KOCADERELİ'NİN ÇOCUKLARI VAR MI?

Şafak Mahmut Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşinden iki kızı, Erken’in ise önceki evliliğinden bir oğlu bulunuyor.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra kendi hukuk bürosunu açan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan Yazıcıoğlu 2 çocuk babasıydı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında 00.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı ve kimliği belirsiz kişiler tarafından 7 el ateş açıldığı aktarıldı. Olay yerinde ilk müdalesi yapıldı ancak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.



