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Safiye Soyman'ın sır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

01.09.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Safiye Soyman'ın hayat hikayesi filmleri aratmıyor. 13 yaşında görücü usulüyle evlendirilen Safiye Soyman'ın bu evliliğinden Ümran adında bir kızı ve Harun adından bir oğlu var. Ünlü ismin oğlu Harun'un yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği biliniyor. Zaman zaman oğlunun sağlık durumu hakkında açıklamalar yapan Safiye Soyman, kızını ise gözlerden uzak tutuyor. Usta sanatçının kızı Ümran'ın annesinin klibinde oynadığı ortaya çıktı.

Neşeli halleri, enerjik tavırları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Safiye Soyman hayat hikayesi ile şaşırtıyor. Usta sanatçı henüz 13 yaşındayken, görücü usulü ile tanışıp 15 gün nişanlı kaldığı Ziya Akaröz'le evlenmişti. 1985'te Akaröz'den boşanan şarkıcının, bu evliliğinden dünyaya gelen Ümran adında bir kızı ve Harun bir oğlu var.

Safiye Soyman'ın oğlu Harun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor. Zaman zaman oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Soyman'ın sır gibi sakladığı kızı da ortaya çıktı.

kızı klip

Şimdilerde 48 yaşında olan Ümran Erler, annesinin klibinde rol almış. Usta sanatçı 'Duydun Mu Yar?' şarkısının klibinde kızı ile karşılıklı oynamış. Soyman'ın klipte dans ettiği kişinin kızı olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

KIZI KLİP 2

Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Evli ve iki çocuk annesi olan Ümran Erler'in sosyal medya paylaşımları da büyük beğeni topluyor.

KIZI KLİP 3

Ümranın paylaşımlarına; 'Çok güzelsin', 'Maşallah', 'Bu ne güzellik?', 'Nasıl güzelsin' gibi yorumlar yapılıyor.

Safiye Soyman kızı 2

Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kaldı.

SAFİYE VE KIZI

Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başladı ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlandı. Daktilo kurslarına gitti ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirdi.

safiiye ve kızı 2

Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girdi. Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girdi ve kazandı.

safiye soymannn

6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman, bir gün Fahrettin Aslan’dan teklif aldı. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıkmaya başladı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmandı.

SOYMANNN

Safiye Soyman, 1999 yılından beri iş insanı Faik Öztürk ile birlikte yaşıyor.

safiye faik

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