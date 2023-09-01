Safiye Soyman'ın sır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Neşeli halleri, enerjik tavırları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Safiye Soyman hayat hikayesi ile şaşırtıyor. Usta sanatçı henüz 13 yaşındayken, görücü usulü ile tanışıp 15 gün nişanlı kaldığı Ziya Akaröz'le evlenmişti. 1985'te Akaröz'den boşanan şarkıcının, bu evliliğinden dünyaya gelen Ümran adında bir kızı ve Harun bir oğlu var.

Safiye Soyman'ın oğlu Harun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor. Zaman zaman oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Soyman'ın sır gibi sakladığı kızı da ortaya çıktı.

Şimdilerde 48 yaşında olan Ümran Erler, annesinin klibinde rol almış. Usta sanatçı 'Duydun Mu Yar?' şarkısının klibinde kızı ile karşılıklı oynamış. Soyman'ın klipte dans ettiği kişinin kızı olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Safiye Soyman'ın kızı Ümran güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Evli ve iki çocuk annesi olan Ümran Erler'in sosyal medya paylaşımları da büyük beğeni topluyor.

Ümranın paylaşımlarına; 'Çok güzelsin', 'Maşallah', 'Bu ne güzellik?', 'Nasıl güzelsin' gibi yorumlar yapılıyor.

Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kaldı.

Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başladı ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlandı. Daktilo kurslarına gitti ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirdi.

Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girdi. Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girdi ve kazandı.

6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman, bir gün Fahrettin Aslan’dan teklif aldı. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıkmaya başladı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmandı.

Safiye Soyman, 1999 yılından beri iş insanı Faik Öztürk ile birlikte yaşıyor.



