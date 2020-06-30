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Safiye Soyman saatte iki klip birden çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 10:30 | Son Güncelleme

Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Safiye Soyman bir haftalık klip maratonunu çektiği son kliplerle noktaladı...

Safiye Soyman saatte iki klip birden çekti

Kariyerinin otuzuncu yılını kutlamaya hazırlanan Safiye Soyman, Temmuz ortasında Azka Müzik etiketiyle tüm platformlarda yerini alacak yeni albümü için, Bodrum'da yer alan Azka Otel'i bir haftalığına kapatmıştı.

Safiye Soyman (57)

Erkan Nas yönetmenliğinde albümünde yer alacak altı şarkıyıda kliplendiren Safiye Soyman, bir haftalık klip maratonunun son gününe iki klip sığdırarak herkesi şaşırtmayı başardı.

Safiye Soyman (59)
Gün boyu devam eden çekimlerde, otelde eş zamanlı olarak kurulan iki farklı set arasında mekik dokuyan Soyman, enerjisi ile gençlere taş çıkardı. Zaman zaman yaptığı esprilerle de sete renk katan başarılı sanatçı, klipler için seçtiği kıyafetleriyle de ezber bozup cesur tercihler yaptı.

Temmuz ortasında müzikseverlerle buluşacak olan albümde; ''Gelen Vurdu Giden Vurdu'' dışında “Duydun Mu Yar”, “Kanıma Dokundu”, “Hadi Çal” ve “İsmi Lazım Değil” gibi şarkılar yer alırken, albümün sürpriz şarkısı ise “Şımart Beni Aşkım” olarak göze çarpıyor.

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