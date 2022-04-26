Safiye Soyman, Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahında dalga konusu oldu! "Işıktan dolayı..."

Safiye Soyman, Seda Sayan'ın nikahında giydiği kostümün çok konuşulması sonrasında fotoğraflarını temizmagazin'e gönderdi. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahında gelinden daha çok konuşulan Safiye Soyman'ın tarzı gündem olmuştu. Seda Sayan'dan TT olduğunu duyan Soyman dayanamadı ve başka pozlarını yayınladı.

Soyman açıklamasında ise "Aslında o giydiğim nikah kostümü, o kadar güzel bir kıyafet ki. O resim hatası, ışıktan dolayı. Alın bakın rötüşsuz size yolluyorum. TT olmuşum, Sedam bugün öyle söyledi" dedi.

Safiye Soyman'ın haberinin altına Seda Sayan gülme emojisi atarken pek çok takipçi de yeni pozlarla ilgili "Murat Övüç sandım" yorumlarında bulundu.



