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Safiye Soyman, Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahında dalga konusu oldu! "Işıktan dolayı..."

26.04.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safiye Soyman, Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahında giydiği yıldızlı takımıyla sosyal medyanın diline düştü. Gelinden daha çok konuşulan Safiye Soyman o fotoğraflarda ışık hatası olduğunu söyleyerek yeni pozlarını yayınladı. Safiye Soyman'ın yeni pozları ise Murat Övüç'e benzetildi!

Safiye Soyman, Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahında dalga konusu oldu! "Işıktan dolayı..."

Safiye Soyman, Seda Sayan'ın nikahında giydiği kostümün çok konuşulması sonrasında fotoğraflarını temizmagazin'e gönderdi. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahında gelinden daha çok konuşulan Safiye Soyman'ın tarzı gündem olmuştu. Seda Sayan'dan TT olduğunu duyan Soyman dayanamadı ve başka pozlarını yayınladı.

Soyman açıklamasında ise "Aslında o giydiğim nikah kostümü, o kadar güzel bir kıyafet ki. O resim hatası, ışıktan dolayı. Alın bakın rötüşsuz size yolluyorum. TT olmuşum, Sedam bugün öyle söyledi" dedi.

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Safiye Soyman'ın haberinin altına Seda Sayan gülme emojisi atarken pek çok takipçi de yeni pozlarla ilgili "Murat Övüç sandım" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

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Seda Sayan
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