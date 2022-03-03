Sağlık Bakanı yeni kararları açıkladı! Gülben Ergen sitem etti

Koronavirüs önlemleri konusunda yeni kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bir süredir devam eden müzik yasağıyla ilgili sorular üzerine de Bakan Koca "Müzik yasağıyla ilgili doğrusu bilim kurulunun bir kararı yoktur. Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim" yorumunda bulundu.

Müzik yasağında değişiklik olmaması ünlü isimleri rahatsız etti. Bunlardan biri de Gülben Ergen idi. Gülben Ergen bir paylaşım yaparak yeni kararlar sırasında bu konudan konuşulmamasına şu sözlerle sitem etti:

"Alınan tüm önlemlerde esneklik yapılır ama koca bir sektörün sesi kısık kalmaya devam eder. Neden?

Öldü açlıktan müzisyenler öldü! Evlerinden çıktılar! Çocuklarına bakmakta zorlandılar! Yaşamak için çığlık attılar! Dayananlar oldu, taşıyamayanlar oldu. Ben 12'de iniyorum sahneden. Ama 12'de sahneye çıkan meslektaşlarım, arkadaşlarım var! Müziğin sesi kısılmaz. Müziğe saat sınırı konmaz. Sahne üzerinde çalışarak hayatını idame ettiren binlerce insanın ekmeğiyle oynamak bu. 12'de kısılan müzik baskıdır. Görmediğimiz bilmediğimiz felaketlerin habercisidir. Baskılanan her şey başka bir yerden, başka ve tercih edilmeyen bir şekilde tezahür eder."

