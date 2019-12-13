Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli için ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

TERCİH İŞLEMLERİ 13 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Adaylar tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.