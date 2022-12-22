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Şahan Gökbakar: Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nü tebrik etmek lazım

22.12.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik 7 filmiyle gündemde olan Şahan Gökbakar, gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube programına konuk oldu. Programda "Marmaris yangınları sonrası bölgede inşaat yapıldı mı?" sorusuna ünlü komedyen "Yangından sonra bölgede otel inşaatı başladı mı sorusuna "Benim gördüğüm yok öyle bir şey. Yangından sonra hızlı bir çalışma oldu" yanıtını verdi.

Şahan Gökbakar: Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nü tebrik etmek lazım

Marmaris bölgesinde 2021 yazında yaşanan büyük orman yangını tüm Türkiye'yi üzüntüye boğmuştu. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar ise yangın bölgesinden yaptığı canlı yayınlarla gündem olmuş ve ekiplerin çalışmalarına da destek vermişti.

"O BÖLGELERE OTEL İNŞAATI BAŞLADI MI?"

Son olarak geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve çevreci konusuyla beğeni toplayan Recep İvedik 7 filmiyle konuşulan Şahan Gökbakar, Nevşin Mengü'nün kanalına konuk oldu. Canlı yayında seyircilerden gelen soruları da yanıtlayan Gökbakar, "Yangında sonra o bölgelere otel inşaatı başladı mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

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Gökbakar, "Benim gördüğüm yok öyle bir şey. Yangın sonrasındaki yaz oraya gittiğimizde, simsiyah olan tepelerdeki ağaçların alındığını ve yerine yeni ağaçların dikilmeye başladığını gördüm. O açıdan bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nü tebrik etmek lazım. " dedi.

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