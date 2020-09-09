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Şahan Gökbakar’dan İzmir paylaşımı! ‘Daha da denize dökülecek düşman varsa...’

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:21 | Son Güncelleme

Recep İvedik tiplemesiyle Türk sinema tarihine damga vurmaya başaran ve gişe rekorlarına imza atan Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı. 9 Eylül coşkusunu içinde hisseden ünlü komedyen dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şahan Gökbakar’dan İzmir paylaşımı! ‘Daha da denize dökülecek düşman varsa...’

Koronavirüs vakalarının Türkiye’de görülmeye başlamasından sonra eşi Selin Ortaçlı ve çocuklarıyla inzivaya çekilen Şahan Gökbakar, örnek evliliğiyle sanat dünyasında parmakla gösterilen isimler arasında yerini almayı başardı. Gündemdeki olaylara karşı sosyal medya hesaplarından tepkisini gösteren Gökbakar, bu sefer de bir İzmirli olarak minnet duygularını iletti. Memleketine dair anılarını paylaşan komedyenin gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

'ALSANCAK, BOYOZ, GEVREK'

şahan gökbakar

İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü atlamayan Şahan Gökbakar yaptığı paylaşımla adeta ileriye dönük bir göz dağı verdi. Atatürk ve silah arkadaşlarının bir görselini yayınlayan Gökbakar, “9 Eylül 1922 de Yunan askerleri, işbirlikçileri denize döküldü ve İzmir milli mücadelenin simge şehirlerinden biri oldu. Bugün güzel İzmir'in kurtuluş günü. Kutlu ve mutlu olsun. Bir İzmirli olarak, çocukluk yıllarımda dedemle beraber Konak'tan Kemeraltı’na gezmelerimi hiç unutamam...Fuar, Kordon, Alsancak, boyoz, gevrek, Hisarönün'de kazandibi... Ne güzel günlerdi... İyi ki varsın İzmir ve iyi ki Atatürk kurtarmış seni. Bu vesile ile düşmanı denize döken tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı ve Başkomutan güzel Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anarken, bıraktıkları bu güzel ülkeyi kimselere yar etmeyeceğimizi, kurdukları Cumhuriyeti kimselere yedirmeyeceğimizi ve daha da denize dökülecek düşman varsa gözümüzü kırpmayacağımızı bilmelerini isteriz. Mekanları cennet olsun, 9 Eylül kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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