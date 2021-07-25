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  4. Şahan Gökbakar'dan koronavirüs paylaşımı! "Sağlık çalışanları bıktı, esnaf bıktı"

Şahan Gökbakar'dan koronavirüs paylaşımı! "Sağlık çalışanları bıktı, esnaf bıktı"

25.07.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar artan koronavirüs vakalarından sonra tablo paylaşıp isyan etti. Gökbakar paylaşımında "Bakın bu sonbahar ve kış aylarında yine kapanacağız" dedi.

Şahan Gökbakar'dan koronavirüs paylaşımı! "Sağlık çalışanları bıktı, esnaf bıktı"

Şahan Gökbakar koronavirüs tablosunu paylaşarak herkesi uyardı. Tatil ile birlikte maske, mesafe, temizlik kuralına uymayanlara isyan eden Gökbakar açıklamasında şunları söyledi:

"Bakın bu sonbahar ve kış aylarında yine kapanacağız. Neredeyse 17 günlük kapanmanın rakamlarına geldik... Bu gidiş onun habercisi. Benim ve ailemin de ferdi olduğumuz bu toplumun, tüm sosyal seviyelerinden bazılarının aymazlığı, umursamazlığı, duyarsızlığı, cahilliği ve vurdumduymazlığı sebebiyle bütün herkes zarar görüyor.

Ekran Alıntısı

Sağlık çalışanları bıktı, esnaf bıktı, kendini koruyan, aşılanan topluma saygılı insanlar bıktı. Bu gidişat size şunu göstersin, yukarıda saydığım tüm sıfatlar Covid-19'dan daha tehlikeli..."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Şahan Gökbakar
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