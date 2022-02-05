Şahan Gökbakar’dan Oytun Erbaş taklidi! "Röpteşambırlı komedyenler bizi..."

Oytun Erbaş, yaklaşık iki sene önce koronavirüs salgınının Çin’in Vuhan kentinde patlak verdiği dönemde birçok medya kuruluşuna demeç vermiş, “Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek” gibi ifadelerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmişti.

TVNET’te Sert Sorular programına katılan Erbaş, akademide elit bir zümre bulunduğunu ve bu grupta “Anadolu çocuğu onlar, bilmez” diye bir yaklaşım olduğunu savundu. Bu zümredekilerin konuştuğunda anlaşılmadığını, içinde Latince kelimelerin geçtiğini, kendisininse halka bir şeyler anlatabildiği için kıskanıldığını anlatmıştı.

ŞAHAN Tİ'YE ALDI

Komedyen Gökbakar, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda Erbaş’ı taklit ederek ifadelerini tiye aldı. Gökbakar, videoyu "Röpteşambırlı komedyenler bizi hep öteledi, görmezden gelindik..." ifadeleriyle paylaştı.



