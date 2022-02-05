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Şahan Gökbakar’dan Oytun Erbaş taklidi! "Röpteşambırlı komedyenler bizi..."

05.02.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedyen Şahan Gökbakar 'Akademideki vesayetin kırılmasıyla’ bulunduğu pozisyona gelebildiğini söyleyen ‘deneysel uzman’ Oytun Erbaş’ı taklit ederek tiye aldı: Röpteşambırlıkomedyenler bizi hep öteledi.

Oytun Erbaş, yaklaşık iki sene önce koronavirüs salgınının Çin’in Vuhan kentinde patlak verdiği dönemde birçok medya kuruluşuna demeç vermiş, “Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek” gibi ifadelerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmişti.

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TVNET’te Sert Sorular programına katılan Erbaş, akademide elit bir zümre bulunduğunu ve bu grupta “Anadolu çocuğu onlar, bilmez” diye bir yaklaşım olduğunu savundu. Bu zümredekilerin konuştuğunda anlaşılmadığını, içinde Latince kelimelerin geçtiğini, kendisininse halka bir şeyler anlatabildiği için kıskanıldığını anlatmıştı.

ŞAHAN Tİ'YE ALDI

Komedyen Gökbakar, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda Erbaş’ı taklit ederek ifadelerini tiye aldı. Gökbakar, videoyu "Röpteşambırlı komedyenler bizi hep öteledi, görmezden gelindik..." ifadeleriyle paylaştı.


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Şahan Gökbakar
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