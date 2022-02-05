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Oytun Erbaş ''yine gündem olmuşuz'' diyerek açıkladı: Ben gerçek bir esnafım

05.02.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkmasının ardından, "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Bizi teğet geçecek" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında gündeme gelmiş, o açıklamalarda pişman olmadığını söylemişti. Bununla birlikte aynı programda, halkın anlayacağı şekilde konuşmasının ropdöşambırlı doktorların işine gelmediğini, bu yüzden kıskanıldığını öne sürmüştü. Oytun Erbaş sosyal medyadan kendini eleştirenlere cevap verdi.

Oytun Erbaş ''yine gündem olmuşuz'' diyerek açıkladı: Ben gerçek bir esnafım

Koronavirüs salgınının başlarında "Koronavirüs Türkleri teğet geçecek" açıklamasıyla gündeme gelen Doç. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir televizyon programında sözlerinin arkasında olduğunu yinelemiş, "Virüs yaşlıları öldürüyor bu net. Her virüste bu oluyor. O zaman bir makale çıkmıştı. Ben bunu aktardım. O makale siyah ve beyaz ırkların daha az etkileneceğini söylüyordu. Ben de ırklara göre farklı olacağını söyledim. Biz çeşitli bir ırkız. O nedenle çok ağır bir ölüm oranı beklemediğimi söyledim. Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda dünya ortalamasının altındayız'' demişti.

''ANADOLU ÇOCUĞUYUZ''

Aynı programda dedesinin pirinççi, ailesinin de esnaf olduğunu kaydeden Erbaş, halkın anlayacağı şekilde konuşmasının 'Ropdöşambırlı doktorların işine gelmediği, bu yüzden kıskanıldığı' sözleriyle gündeme geldi. Erbaş, "Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Halka anlaşılır şekilde açıklama yapıyorum, bu nedenle kıskanıyorlar. Biz Anadolu çocuğuyuz, dedem pazarcıydı ben pazarcılık yaptım'' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

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''GERÇEK BİR ESNAFIM, BABAM BANKACIYDI''

Bunun üzerine Oytun Erbaş Instagram hesabından ''yine gündem olmuşuz'' sözleriyle bir açıklama yaptı. Erbaş'ın sözlerinden satırbaşları ise şöyle: Yıllardır pirinç satmış bir ailenin çocuğuyum. Dedem esnaftır, pazarcıdır. Babam bankacıdır. O tayinler nedeniyle başka illere gitti. Biz dedemin yanında büyüdük. Ben hep Ödemiş'teydim. Her hafta sonu pirinç, hafta içi patates sattım. Tıp fakültesi dördüncü sınıfa kadar da pirinç satmaya devam ettim. Gerçek bir esnafım. Üniversite sınavı günü bile pazarcılık yaptım. Ödemiş'te kime sorarsanız sorun benim pazarcı olduğumu bilir. Oytun Erbaş sonuna kadar Anadolu çocuğudur.''


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