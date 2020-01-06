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  4. Şahan Gökbakar devleti eleştirdi; tepki Yusuf Güney'den geldi

Şahan Gökbakar devleti eleştirdi; tepki Yusuf Güney'den geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

İntiharıyla Türkiye'nin gündemine oturan Sibel Ünli ile ilgili paylaşım yapan ve devleti eleştiren Şahan Gökbakar'a Yusuf Güney'den sert tepki geldi. Güney açıklamasında "her şeyi devletten beklemeyin" dedi.

Şahan Gökbakar devleti eleştirdi; tepki Yusuf Güney'den geldi

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan ve intihar eden Sibel Ünli hakkında Şahan Gökbakar'ın yaptığı paylaşım olay oldu. Instagram hesabından Sibel Ünli’nin fotoğrafı ile birlikte yazdığı notu paylaşan Gökbakar notunda "Uzaklarda değil! İstanbul’da… Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı.

Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulmadı. 1 lirası vardı çünkü yemek kartında. Pardon 1 lira 45 kuruş… Çok üzgünüm Sibel… Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat…" dedi.

Şahan Gökbakar'dan Sibel Ünli paylaşımı! 'Seni yaşatamadı bu devlet!'Şahan Gökbakar'dan Sibel Ünli paylaşımı! 'Seni yaşatamadı bu devlet!'

'CUMHURBAŞKANIMIZ KARŞISINDA EL PENÇE...'

Bu paylaşıma tepki Yusuf Güney'den geldi. Güney Şahan Gökbakar'ın paylaşımını alarak şunları yazdı:

"Öncelikle kardeşimize rahmet diliyorum mekanı cennet olsun. Bu utanç hepimizin; Sibel kardeşimiz gibi nicelerinin acısını yaşadık ama halk olarak komşumuz aç iken biz tok yaşar olduk! Şahan bey size gelince her durumda devletimize muhalif olup hakaret edeceğinize siz ve sizin gibiler kazandığınız milyonlardan biraz da olsa Sibel ve Sibel gibi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım da bulunsaydınız elinizi taşın altına koysaydınız her şeyi devletten beklemeseydiniz ne güzel olurdu! Daha düne kadar sinema yasasının çıkması için içeride kalan milyonlarca alacağınız için el pençe divan olmuştunuz Cumhurbaşkanımız karşısında ki paylaştım fotoğraflarınızı çıkar ve menfaat tablosu gururla sunar!

'SOKAĞA İNİN HALKA KARIŞIN'

Alacağınızı aldınız milyonlarca lirayı cebinize koydunuz tek bir ricanızla soruyorum? Ne ara kötü devlet verip veriştiriyosunuz siz ve sizin gibilerden ricam şudur; sokağa inin halka karışın sosyal medyadan konuşmak muhalif olmak sizin gibi değerli sanatçılarımıza yakışmıyor; bunu yaparken de bazı arkadaşlar gibi yapılan hayr-ı 50 tane sayfadan paylaştırıp show haline getirmeyin! Bu da diğer bir ricamdır son olarak; devletin eksikleri yetişemediği durumlar yetersiz kaldığı olaylar olabilir hatta alınan yanlış kararlar bile olabilir destek olup çözüm üretin üretelim; her defasında köstek olup muhalif olmayalım bu hepimizin vatandaşlık görevidir saygılar..."

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Şahan Gökbakar Yusuf Güney Sibel Ünli

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