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Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

23.08.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Şahan Gökbakar geçtiğimiz gün, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Enjoy I'm vaccined" kampanyası üzerinden öğretmen ve okul personeline aşı zorunluluğu getirilmemesini eleştirmişti. Gökbakar'ın paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi.

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"ÇOCUKLARIMIZ TURİSTLER KADAR ÖZENİ HAK ETMİYOR MU?"

Instagram hesabından paylaştığı videoda aklındaki soruları yönelten Gökbakar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Turizm sezonuna başlarken ülkemize gelecek olan turistler kendisini güvende hissetsinler diye onlarla temas edecek olan tüm turizm çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti. Mevlüt Çavuşoğlu bakanımız tarafından dillendirmiş ardından da 'Enjoy I'm vaccined' adlı kampanyayla duyurulmuştu. Şimdi eğitim sezonu açılıyor ve çocuklarımızla belki de günde 7-8 saat kapalı ortamda temas edecek olan öğretmenler ve okul personelleri için aşı zorunluluğu getirilmedi. Ama beraberinde akıllara çeşitli sorular geldi. Bunlardan birincisi; acaba biz turistlere verdiğimiz değeri kendi çocuklarımıza vermiyor muyuz, veya bizim çocuklarımız turistler kadar kıymet ve özeni hak etmiyor mu? Bu sorulara mantıklı bir cevap bulamadım."

KOCA'DAN CEVAP

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Koca yanıtında "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca Şahan Gökbakar
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