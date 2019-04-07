MAGAZİN

Şahan Gökbakar kardeşiyle poz verdi: Aslen İsveçliyiz

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından kardeşi Togan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Şahan Gökbakar kardeşiyle poz verdi: Aslen İsveçliyiz

Yarattığı Recep İvedik karakteriyle tanınan Şahan Gökbakar, serinin altıncı ve son filmini kasım ayında vizyona sokmayı planlıyor.

Sinema sektöründe yaşanan kriz sonrasında Şubat ayında vizyona girecek olan filminin gösterim tarihini kasıma çeken Gökbakar, bu süre zarfında ailesi ve sevdikleriyle vakit geçiriyor.

Kısa bir süre önce eşi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte İtalya’ya giden Gökbakar bu defa kardeşi Togan’la çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaştı.

Bundan 12 yıl önce 2007 tarihinde çekilmiş ve saçlarının sapsarı göründüğü kareyi hesabından paylaşan Şahan kardeşinin de saç renginin kendisiyle aynı olduğu kareyi "Aslen İsveçliyiz" notuyla paylaştı.

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