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  4. Öğretmen ve öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! “Haftada 3 kez mezarlıkta buluşuyorduk”

Öğretmen ve öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! “Haftada 3 kez mezarlıkta buluşuyorduk”

11.07.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska eyaletindeki bir lisede fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki Cali Heikes ile 17 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı. Öğretmen hakkındaki suçlamaları kabul ederken, “Haftada 3 kez mezarlıkta buluşuyorduk. Bazen de ailesinin evinde gizlice cinsel ilişkiye giriyorduk” dedi.

26 yaşındaki Cali Heikes ismi açıklanmayan 17 yaşındaki erkek öğrencisiyle uygunsuz ilişkisinin ifşa edilmesinden sonra görevinden uzaklaştırıldı. Heikes hakkındaki suçlamaları kabul ederken eski öğretmen birinci ve ikinci derece taciz suçuyla yargılandı. Öğretmen ve öğrencisinin mezarlığa düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

ÖĞRENCİNİN SORUSU İFŞA ETTİ

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İsmi açıklanmayan öğrencinin ailesine 26 yaşında bir kişiyle ilişki yaşamasına nasıl tepki vereceğini sorması üzerine ikilinin yasak aşkı ortaya çıktı. Aile üyeleri çocuklarının özel eşyalarını ve cep telefonunu incelediklerinde yasak aşkı fark etti.

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Öğretmen Amerika öğrenci yasak aşk

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