Öğretmen ve öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! “Haftada 3 kez mezarlıkta buluşuyorduk”

26 yaşındaki Cali Heikes ismi açıklanmayan 17 yaşındaki erkek öğrencisiyle uygunsuz ilişkisinin ifşa edilmesinden sonra görevinden uzaklaştırıldı. Heikes hakkındaki suçlamaları kabul ederken eski öğretmen birinci ve ikinci derece taciz suçuyla yargılandı. Öğretmen ve öğrencisinin mezarlığa düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

ÖĞRENCİNİN SORUSU İFŞA ETTİ

İsmi açıklanmayan öğrencinin ailesine 26 yaşında bir kişiyle ilişki yaşamasına nasıl tepki vereceğini sorması üzerine ikilinin yasak aşkı ortaya çıktı. Aile üyeleri çocuklarının özel eşyalarını ve cep telefonunu incelediklerinde yasak aşkı fark etti.